Meubles Léon Limitée, le plus important détaillant d'ameublement au Canada, publie des résultats financiers records pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020

TORONTO, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Meubles Léon Limitée (« LFL » ou la « Société ») (TSX: LNF) a annoncé aujourd'hui des résultats financiers records pour le quatrième trimestre 2020.

Faits saillants - Quatrième trimestre 2020

a augmenté de 10,6 % pour atteindre un niveau record de 830,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, comparativement à 751,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019, alors que la division des franchises de la Société a augmenté son chiffre d'affaires de 20 % au quatrième trimestre de 2020. Les produits du trimestre ont atteint un niveau record de 675,1 millions de dollars comparativement à 621,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019, une hausse de 8,6 %, et des augmentations dans toutes les catégories de produits.

a augmenté de 7,3 % au quatrième trimestre de 2020 en comparaison au quatrième trimestre de 2019. Croissance des ventes en ligne de 227 % au cours du trimestre, dans la tendance de la croissance à trois chiffres de nos activités de commerce électronique.

La marge bénéficiaire brute s'est améliorée dans toutes les catégories de produits, passant de 44,88 % au quatrième trimestre de 2019 à 45,73 % au quatrième trimestre de 2020.

s'est établi à 106 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, soit une augmentation de 20,2 %, comparativement au quatrième trimestre de 2019. Le bénéfice dilué par action ajusté1 a augmenté de 47,9 % pour se chiffrer à 0,71 $ au quatrième trimestre 2020, comparativement à 0,48 $ au quatrième trimestre de 2019.

Faits saillants - Exercice financier 2020

Les flux de trésorerie disponibles ont atteint les 467,9 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 266,2 millions de dollars par rapport à 2019.

a augmenté de 18,4 % par rapport à 2019, pour s'établir à 344,3 millions de dollars en 2020. Le bénéfice net a augmenté de 56,1 % par rapport à l'exercice de 2019, pour s'établir à 163,3 millions de dollars en 2020.

a augmenté de 56,9 % par rapport à 1,30 $ pour l'exercice de 2019, atteignant 2,04 $ en 2020. Au total, neuf nouveaux magasins ont ouvert leurs portes au cours de l'année, sept nouveaux magasins détenus en propre et deux magasins franchisés, soit trois magasins sous la bannière Léon et six magasins Brick.

La Société a atteint un niveau record de 1 milliard de dollars en capitaux propres, après avoir versé 118,1 millions de dollars à ses actionnaires en 2020, au moyen d'une combinaison de dividendes déclarés et de rachats d'actions ordinaires.

La liquidité disponible et non affectée s'élève à environ 661,5 millions de dollars; ce montant se compose de 487,5 millions de dollars de trésorerie et de placements, et de 174 millions de dollars de facilité de crédit inutilisés de la Société au 31 décembre 2020.

Edward Leon, chef de la direction de LFL Group, a déclaré : « LFL a généré de solides résultats financiers au cours de l'exercice 2020, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 en cours. Je suis particulièrement fier du rendement de notre équipe au quatrième trimestre. Les dépenses publicitaires ciblées engagées ont entraîné une croissance élevée à un chiffre des revenus et du chiffre d'affaires des magasins comparables, et une croissance des ventes attribuables au commerce électronique de plus de 200 %. Cependant, le plus important demeure que la croissance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est traduite par l'augmentation de 47,9 %. du bénéfice dilué par action ajusté. Alors que nous amorçons 2021, nous constatons que le dynamisme est soutenu dans l'ensemble de l'entreprise, les ventes attribuables au commerce électronique annualisées ayant plus que quintuplé depuis 2020 comparativement à la fin de 2019. Les investissements que nous avons faits en 2018 pour créer une plateforme de commerce électronique évolutive continuent de porter fruit, et nous sommes très bien positionnés comme l'un des plus solides détaillants omnicanaux au Canada aujourd'hui. S'appuyant sur un réseau de distribution d'un océan à l'autre et l'un des plus importants services de livraison du dernier kilomètre au pays, LFL est en mesure de continuer à répondre aux besoins de ses clients et de ses actionnaires. »

M. Leon a ajouté : « J'aimerais exprimer personnellement mes remerciements à tous nos associés de l'ensemble du pays pour leur dévouement et leur excellent travail au cours d'une année très difficile. Nous sommes fermement résolus à assurer le bien-être de nos employés et nous avons de nouveau pris la décision au quatrième trimestre de verser aux employés actifs et à ceux temporairement mis à pied un paiement spécial en plus des avantages sociaux payés par l'entreprise. Au total, pour 2020, nous avons versé un peu plus de 10 millions de dollars en paiements spéciaux et en avantages supplémentaires en plus de nos pratiques habituelles de rémunération, et nous avons vraiment hâte au retour de la majorité de nos associés cette semaine. »

1 Pour une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux IFRS, consulter la rubrique du présent communiqué de presse intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Sommaire des faits saillants pour les trimestres clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019

Pour les trimestres clos les (en millions de dollars CA, sauf les données et les montants par action et en %) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Augmentation en $ Augmentation en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 830,9 751,3 79,6 10,6 % Chiffre d'affaires des franchises1 155,8 129,8 26,0 20,0 % Produits 675,1 621,4 53,7 8,6 % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 653,1 608,8 44,3 7,3 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 45,73 % 44,88 %



Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 230,8 220,4 10,4 4,7 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 en pourcentage des produits 34,19 % 35,47 %



BAIIA ajusté 106,0 88,2 17,8 20,2 % Bénéfice net ajusté1 56,3 39,3 17,0 43,3 % Bénéfice dilué par action ajusté1 0,71 $ 0,48 $ 0,23 $ 47,9 % Bénéfice net 53,3 39,3 14,0 35,6 % Dividendes déclarés par action ordinaire 0,46 $ 0,14 $ 0,32 $ 228,6 %





(1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures. (2) Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, les produits se sont élevés à 675,1 millions de dollars, comparativement à 621,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019. Les produits ont augmenté de 53,7 millions de dollars (8,6 %) par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison des hausses dans toutes les catégories de produits attribuables à l'augmentation de la demande des consommateurs qui a commencé au deuxième trimestre de 2020 et qui s'est poursuivie pendant la majeure partie de 2020 jusqu'à la fin. L'accent que la Société continue de mettre sur le commerce électronique, y compris son initiative de clavardage en direct, a généré une augmentation d'une année à l'autre de 227 % des ventes en ligne au cours du trimestre. La robustesse constante des ventes en ligne au cours du trimestre continue également de confirmer que la plateforme numérique de l'entreprise est très adaptable et capable de contribuer de façon significative à des pourcentages de marge bénéficiaire d'exploitation plus élevés en raison de sa structure de coûts d'exploitation actuelle. La plateforme numérique est essentielle pour permettre à l'entreprise d'attirer de nouveaux clients au moment où ils commencent leur expérience de magasinage en ligne, puis de continuer en magasin à bénéficier de l'aide de nos associés aux ventes compétents.

Toutefois, en raison des fermetures de salles d'exposition au détail prescrites par la province qui ont commencé le 12 novembre 2020 au Manitoba pour les articles non essentiels et qui ont continué d'avoir des répercussions sur les municipalités de Toronto et de Peel dans la province de l'Ontario à compter du 23 novembre 2020, la Société a été forcée de restreindre temporairement ou de fermer temporairement ses salles d'exposition de détail dans ces zones affectées. En dépit de ces restrictions relatives aux salles d'exposition, les gouvernements provinciaux ont continué d'autoriser la Société à offrir son service de ramassage à l'extérieur dans nos salles d'exposition et nos entrepôts et à continuer d'offrir des livraisons à domicile à ses clients. Toutes les salles d'exposition de la Société en Ontario et au Québec ont été fermées temporairement à nos clients à compter du 26 décembre 2020, en raison de la fermeture temporaire de toutes les salles d'exposition de détail non essentielles à l'échelle provinciale. Ces nouvelles fermetures n'ont pas eu d'incidence sur les services de ramassage à l'extérieur dans nos magasins de détail et nos entrepôts, et n'ont pas eu d'incidence sur notre capacité d'effectuer les livraisons aux clients. En outre, cela n'a pas non plus limité notre capacité à offrir des services de ventes et des services généraux à nos clients par téléphone, à effectuer des services de réparation ou d'installation aux emplacements demandés par la clientèle ou à continuer de maximiser l'utilisation par l'entreprise de ses initiatives de clavardage en direct. L'accent soutenu que la Société a mis sur les ventes attribuables au commerce électronique a permis de multiplier par cinq le taux annualisé des ventes de commerce électronique après la fin du trimestre clos le 31 décembre 2020. Ces activités et ces résultats sont attribuables au dévouement et à la loyauté dont font preuve tous nos associés dans l'ensemble des divisions et des filiales de la Société. Après le quatrième trimestre clos en 2020, la grande majorité de ces mesures de fermeture provinciales ont été levées et la plupart des magasins de détail touchés étaient rouverts en date du 22 février 2021, mais avec certaines restrictions de capacité à l'intérieur.

La Société est très heureuse d'être en mesure de rappeler presque tous les associés à leur poste. Pour aider financièrement les associés en cette période sans précédent, la Société a approuvé le versement de paiements spéciaux pour le quatrième trimestre totalisant plusieurs millions de dollars et a distribué ces fonds à des associés actifs et mis à pied. Depuis le début de cette pandémie, la Société a choisi d'offrir des paiements spéciaux, de l'aide et des avantages sociaux à ses associés qui travaillent activement et à ceux qui sont temporairement mis à pied. Le montant total cumulatif de ces versements financés par la Société pour l'exercice 2020 est d'environ 10 millions de dollars en plus des pratiques de rémunération habituelles de la Société. Ces montants supplémentaires témoignent de l'importance que la Société accorde au bien-être financier et physique de ses associés.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration, exprimés en pourcentage des produits pour le trimestre à l'étude, ont diminué de 128 points de base en raison de la gestion efficace desdits frais tout au long du trimestre, tout en ajustant les dépenses de publicité pour stimuler l'achalandage tant dans les magasins de vente au détail que sur les sites Web de la Société.

Bénéfice net et bénéfice dilué par action

Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2020 s'est élevé à 53,3 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,67 $, comparativement au bénéfice net de 39,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ou un bénéfice dilué par action de 0,48 $.

Dividendes

Comme il a été annoncé précédemment, la Société a versé le 7 janvier 2021 un dividende trimestriel de 0,16 $ et un dividende spécial de 0,30 $ par action ordinaire. Aujourd'hui, les administrateurs ont déclaré un dividende trimestriel de 0,16 $ par action ordinaire payable le 8 avril 2021 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 8 mars 2021. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Perspectives

Personne ne peut prédire pour l'instant quelles seront la durée et l'incidence sur le plan financier de la COVID-19 ni quelle sera l'efficacité des interventions des gouvernements et des banques centrales dans la lutte pour freiner la propagation de la COVID­19 et stimuler l'économie. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en place des exigences en matière de distanciation sociale, des fermetures de magasins temporaires, des interdictions de voyages non essentiels et d'autres mesures qui ont mené directement à l'incertitude quant à la demande des clients. La Société continue de surveiller activement l'évolution de la situation et de s'adapter aux effets de la pandémie de COVID-19 à mesure qu'ils surviennent; ces effets sont liés à un certain nombre de facteurs, notamment l'évolution du virus, les réactions de nos clients et de nos employés et les nouvelles mesures gouvernementales, dont aucun ne peut être prédit avec certitude.

La direction est d'avis que les mesures prises à ce jour permettent à la Société de faire face à la crise actuelle et de tirer parti de toutes les occasions rentables qui pourraient se présenter. On s'attend à ce que plusieurs des présents attributs de la Société s'avèrent des atouts sur le plan de l'exploitation dans le contexte actuel :

La nature essentielle de certains produits et services de la Société. Les gouvernements provinciaux ont décrété que les appareils électroménagers nécessaires à la cuisson et au nettoyage étaient des produits essentiels. De plus, la Société est propriétaire de la plus grande entreprise indépendante d'entretien d'électroménagers au Canada , Transglobal Service, qui exerce ses activités dans l'ensemble du pays en appliquant des protocoles améliorés assurant la protection de la santé et la sécurité de nos clients et techniciens.





, Transglobal Service, qui exerce ses activités dans l'ensemble du pays en appliquant des protocoles améliorés assurant la protection de la santé et la sécurité de nos clients et techniciens. L'adaptabilité rapide de nos activités de commerce électronique. Les activités de commerce électronique de l'entreprise ont continué de croître considérablement au quatrième trimestre. Depuis que la Société a transféré ses magasins en ligne sur la plateforme Shopify Plus, l'expérience de commerce électronique est devenue plus riche et interactive pour nos clients. Cette mesure s'est traduite par une meilleure évolutivité et a créé un important levier opérationnel, qui a procuré et continue de procurer un avantage concurrentiel à l'entreprise.





Un portefeuille de biens immobiliers exempts de contraintes détenus à l'échelle du pays. Sur environ 13 millions de pieds carrés de surface de biens immobiliers utilisés actuellement par la Société, LFL en possède 4,4 millions de pieds carrés (bureaux, locaux de vente au détail, installations industrielles). Il s'agit d'un avantage concurrentiel important dans le contexte actuel, qui se traduit par des coûts de possession inférieurs pour les magasins fermés ou d'autres propriétés par rapport à ceux des propriétés semblables louées. En outre, la valeur inhérente à ce portefeuille permettrait à la Société d'avoir facilement accès à une liquidité supplémentaire pour soutenir ses activités existantes et de tirer parti des occasions rentables au fur et à mesure qu'elles se présentent.





Un bilan solide, comme en témoigne le remboursement effectué par la Société de plus de 440 millions de dollars de dettes sous diverses formes au cours des sept dernières années. La Société dispose d'environ 661,5 millions de dollars de liquidité non affectée au 31 décembre 2020, avec une marge de manœuvre pour l'augmenter au besoin.

À plus long terme, nous sommes encore d'avis que l'économie canadienne sous-jacente demeure relativement forte. Bien qu'il soit difficile de prédire le niveau de confiance futur des consommateurs et son éventuelle incidence sur les ventes au détail, nous affichons un optimisme raisonnable en estimant que nos ventes et notre rentabilité iront en augmentant. Compte tenu de la situation financière solide et en amélioration constante de la Société, notre principal objectif consiste à accroître notre part de marché et notre rentabilité. Nous demeurons centrés sur notre engagement à gérer efficacement nos coûts, mais aussi à continuer d'investir de façon soutenue dans l'innovation numérique qui permettra d'attirer davantage de clients à la fois vers notre plateforme de commerce électronique et nos 304 magasins physiques d'un bout à l'autre du Canada.

Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société fait appel à des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des normes IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures financières non conformes aux IFRS en rajustant certaines mesures conformes aux IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous-jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux IFRS Mesures conformes aux IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Bénéfice ajusté par action - de base Bénéfice par action - de base Bénéfice ajusté par action - dilué Bénéfice par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

LFL calcule les mesures comparables en excluant l'incidence de la variation de la juste valeur des instruments dérivés liée à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains. La Société utilise des instruments dérivés pour gérer son risque financier conformément à la politique de trésorerie de l'entreprise. La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents.

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est communément perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un important indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entreprises, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de LFL. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées, à la fois en magasin et en ligne, par des magasins ouverts depuis plus de 12 mois sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires des magasins comparables ne constitue pas une mesure du bénéfice reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans ce rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans le présent rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a, au bout du compte, une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans le rapport de gestion. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans le présent rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a, au bout du compte, une incidence sur les résultats financiers.

Meubles Léon Limitée

Meubles Léon Limitée est le plus important détaillant de meubles, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance de la division de The Brick et la bannière Appliance Canada de la division de Léon, la Société est le plus important détaillant d'appareils électroménagers du pays auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. Meubles Léon possède 304 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. La Société exploite trois sites Web : leons.ca, thebrick.com et furniture.ca.

Mise en garde

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus et qui pourraient mener à des résultats réels qui diffèrent sensiblement des résultats visés. Ces risques et incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Meubles Léon Limitée, dont le rapport annuel, ou les documents déposés de temps à autre par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Le présent communiqué peut comprendre certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas constitués de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la Société, y compris des déclarations indiquant que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat énoncé se produise. Les énoncés prospectifs se caractérisent par le recours à des termes comme les suivants : « croit », « prévoit », « s'attend à », « estime », « peut », « pourrait », « ferait », « fera » ou « planifiera ». Étant donné que les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et tiennent compte de conditions et d'événements futurs, ils comportent, par nature, des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les renseignements dont dispose l'entreprise au moment de leur publication, celle-ci ne fournit aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les risques, les incertitudes et les autres facteurs associés à l'information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux suggérés par cette information ou qui lui sont implicites. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, buts et plans futurs de l'entreprise, ainsi que les estimations des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces renseignements prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'incapacité de cerner des occasions d'affaires avantageuses, l'incapacité de convertir les occasions d'affaires recherchées en avantages concrets pour la Société ou ses actionnaires, la capacité de la Société de contrer l'incidence potentielle de la COVID-19 sur les facteurs influençant les activités de la Société, les retards dans l'obtention des approbations requises des actionnaires et de la Bourse de Toronto ou l'incapacité de les obtenir, les variations des marchés boursiers, l'inflation, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des produits de base, les retards dans l'avancement de projets et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements, qui s'appliquent uniquement à la date de publication du communiqué, et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais mentionnés ou même qu'ils se produiront ou non. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

