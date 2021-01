ST-JEROME, QC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Meubles Foliot, chef de file dans la conception et la fabrication de mobilier destiné à l'industrie hôtelière et aux résidences étudiantes, annonce aujourd'hui la nomination de M. Francis Arseneault à titre de Président-directeur général (PDG).

En se joignant à l'entreprise, M. Arseneault apporte plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication et la mise en marché de produits de consommation de masse aux États-Unis, au Canada et sur les marchés internationaux. Le nouveau PDG exercera ses fonctions à partir du siège social de Meubles Foliot, basé à Saint-Jérôme, au nord de Montréal.

Avant de se joindre à Meubles Foliot, il a occupé le poste de Président Hefty® Waste & Storage, unité commerciale de Reynolds Consumer Products (NASDAQ: RCP) dans la grande région de Chicago.

Avant d'exercer son rôle chez Hefty, M. Arseneault a gravit les échelons chez RCP en occupant, notamment, les fonctions de Président pour la division des produits Presto, de VP / Directeur Général responsable des affaires internationales et Directeur de la division canadienne. À ces postes, il a dirigé les ventes, le marketing, les finances, les opérations et la distribution de plusieurs marques au Canada, aux États-Unis et dans plus de 90 pays.

« Au-delà de son parcours professionnel impressionnant, ce sont surtout les valeurs et la personnalité de Francis qui m'ont convaincu qu'il est la meilleure personne pour mener l'entreprise vers les prochaines étapes de sa croissance. » a déclaré M. Daniel Foliot, membre du conseil d'administration, fondateur et ancien PDG de Meubles Foliot.

« C'est un plaisir et un honneur de me joindre à Meubles Foliot. Cette entreprise se démarque non seulement par la qualité de ses produits et services, mais aussi en raison de sa culture unique où l'équipe est au cœur du succès de l'organisation. » a déclaré M. Arseneault. « Chez Foliot, on sent tout de suite que la sécurité, le travail d'équipe, la passion et la satisfaction du client sont des valeurs fondamentales et qu'elles guident les employés dans chacune de leurs actions. »

« Je poursuivrai la vision de M. Foliot en assurant le développement de l'entreprise par le biais de ses talentueux employés dans le but d'atteindre les objectifs de croissance ambitieux que nous visons. »

« Parmi les projets prioritaires sur lesquels nous nous pencherons au cours des prochains mois, j'affectionne particulièrement la transformation numérique, l'innovation et le développement de nouveaux marchés très prometteurs. Ayant mené des initiatives similaires dans le passé, je suis impatient de voir tout ce que l'Équipe Foliot pourra accomplir. »

À propos de Meubles Foliot

Meubles Foliot est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans le design et de la fabrication de meubles de qualité pour les résidences étudiantes et l'industrie hôtelière. Avec près de 30 ans d'expérience, l'entreprise compte à ce jour au-delà de 1 million de chambres fabriquées pour des hôtels, universités, collèges, et bases militaires à travers l'Amérique du Nord.

L'équipe de Foliot est composée d'experts en matière d'ingénierie, d'équipement d'ébénisterie et de design industriel avec des opération aux Canada, aux États-Unis et en Asie. Tous conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions de fabrication novatrices et pour créer des meubles aussi esthétiques que robustes, qui sauront résister à l'usure du temps et répondre aux exigences de sécurité de nos clientèles.

