Mettre fin à la prohibition du travail du sexe

Le 5 novembre dernier, 2021, une travailleuse du sexe est assassinée brutalement par son client. La victime Elle, sans nom, et ce crime horrible, sont vite oubliés, mais l'injustice qui est la criminalisation du travail du sexe reste bel et bien en place.

Afin de dénoncer cette triste situation législative, et pour revendiquer une abrogation immédiate des lois interdisant le travail du sexe, un geste de désobéissance civile a lieu sur la rue Fairmount, en face du magasin Fairmount bagel.

La prohibition du travail du sexe met la santé, sécurité et la vie de ces femmes à risque et on doit se questionner en tant que société à savoir comment changer ces lois.

Les lois contre le travail du sexe sont une honte, alors pour le dénoncer, une remorque pleine de fumier est déversée sur le trottoir devant cette très célèbre boulangerie à midi, un an jour pour jour après le meurtre.

Mon nom est Marc-Boris St-Maurice, je suis un client de l'industrie du sexe, je paie pour des services sexuels tarifés et pour ça je suis un criminel. Je suis l'instigateur de cette action et j'en prends responsabilité et assume les conséquences.

Si vous voulez savoir pourquoi je m'insurge ainsi, allez lire l'extrait de mon récit au site web misterboris.ca .

