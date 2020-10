L'acquisition renforce la position de MSCG en tant que fournisseur mondial de solutions de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement

TORONTO, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Metro Supply Chain Group (MSCG), un leader nord-américain en matière de solutions logistiques de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement, annonce l'acquisition de Supply Chain Alliance (SCA), un cabinet de conseil basé à Toronto et dont l'objectif est d'aider les clients à relever les défis complexes inhérents aux chaînes d'approvisionnement modernes.

« Les nouveaux défis et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales se poursuivent à un rythme sans précédent », déclare Martin Graham, président du groupe MSCG. « Grâce à cette acquisition, nous pouvons réagir plus rapidement avec la bonne stratégie, le bon plan et la bonne exécution afin d'aider nos clients à réussir ».

SCA a 27 ans d'expérience en matière d'engagements réussis avec un portefeuille diversifié de plus de 250 clients en Amérique du Nord. L'équipe de SCA, composée de professionnels chevronnés et axés sur les résultats, apporte une expertise approfondie dans tous les domaines, depuis la stratégie et l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de la conception du réseau, les prévisions et le réapprovisionnement, jusqu'à la conception des centres de distribution, les redressements opérationnels et la gestion du transport.

« Le marché a besoin de solutions innovantes, rentables et pragmatiques pour traiter rapidement les opérations complexes à canaux multiples. C'est là que SCA excelle », explique Mike Croza, associé directeur de SCA. « Grâce à l'investissement de MSCG, nous allons davantage approfondir nos compétences et nos capacités afin de fournir des solutions automatisées appropriées à nos clients ».

SCA continuera à fonctionner en tant que société indépendante, mais les deux organisations se réuniront pour continuer à développer des équipes expérimentées dotées de compétences et de capacités uniques, avec pour objectif de devenir le lieu de travail le plus attrayant dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement.

« Sous la direction de Mike, SCA sera gérée comme une marque distincte au sein du groupe afin de conserver l'indépendance nécessaire pour offrir aux clients les meilleurs conseils et solutions », déclare Chiko Nanji, président du groupe MSCG. « Cette acquisition est incroyablement stratégique pour nos clients. Le partenariat avec SCA est une adéquation naturelle entre deux organisations solides et de longue date qui partagent un engagement envers le leadership éclairé, l'esprit d'entreprise et l'accent mis sur l'excellence opérationnelle pour nos clients ».

À propos de Metro Supply Chain Group

Basé au Canada, Metro Supply Chain Group (MSCG) exploite un important réseau de plus de 70 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de plus de 6 000 associés. Grâce à son échelle, ses capacités profondes et sa structure entrepreneuriale, il est habilité à résoudre rapidement les besoins les plus difficiles de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement.

Le Groupe est détenu par son fondateur, Chiko Nanji, avec le soutien et l'appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en tant que partenaire financier.

À propos de Supply Chain Alliance

Reconnue comme un leader en matière de stratégie de chaîne d'approvisionnement, Supply Chain Alliance (SCA) a aidé un portefeuille diversifié de plus de 250 clients en Amérique du Nord à naviguer les complexités inhérentes aux chaînes d'approvisionnement en rapide évolution depuis 27 ans.

L'équipe de SCA, composée de professionnels chevronnés et axés sur les résultats, apporte une expertise approfondie dans tous les domaines, depuis la stratégie et l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de la conception du réseau, les prévisions et le réapprovisionnement, jusqu'à la conception des centres de distribution, les redressements opérationnels et la gestion du transport. Centrée sur des solutions innovantes, rentables et pragmatiques, SCA accélère les changements dont les clients ont besoin pour transformer leurs entreprises.

SOURCE Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement

Liens connexes

www.metroscg.com