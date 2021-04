Le nouveau centre de distribution de Kansas City offre aux marques de commerce électronique une expédition en deux jours

TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Metro Supply Chain Group, un leader nord-américain de solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout élargit son réseau de distribution avec un troisième emplacement aux États-Unis pour atteindre plus de 98 % des consommateurs avec une expédition en moins de deux jours. Exploité par National Fulfillment Services, une division de Metro Supply Chain Group basée en Pennsylvanie aux États-Unis, le nouvel entrepôt de classe A de 100 701 pieds carrés situé à Kansas City, Missouri, fournira des options de livraison accélérée à ses clients de commerce électronique grâce à un emplacement stratégique de ses points de distribution.

« Lorsque Metro Supply Chain Group a acheté des National Fulfillment Services en 2017, notre objectif était de continuer à améliorer l'expérience du commerce électronique », a déclaré Martin Graham, président du groupe Metro Supply Chain Group. « Le lancement de ce nouveau centre de distribution dans le Midwest permet à nos clients d'atteindre la plupart des codes postaux américains grâce à une livraison accélérée, ce qui est essentiel dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. »

L'expansion vers le Midwest répondait à des critères précis, notamment les temps de transit et la proximité des principaux centres de distribution.

« Kansas City est un endroit idéal ; la ville est à moins de 15 minutes de l'aéroport de KCI, elle dispose d'un marché du travail dynamique pour les employés et augmente notre empreinte pour répondre aux besoins de croissance du marché de nos clients », a déclaré Kathy McDevitt, directrice des opérations pour les services nationaux de distribution.

Avec la plupart de ses clients utilisant Amazon comme canal de vente, National Fulfillment Services a identifié la nécessité de leur offrir le programme « Seller Fulfilled Prime » ainsi que des délais de transit compétitifs.

« Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'une stratégie sur plusieurs années visant à réduire les délais et les coûts d'expédition en distribuant les commandes plus près de l'utilisateur final », a déclaré Taylor Callahan, directeur du développement des affaires pour National Fulfillment Services.

La nouvelle installation devrait commencer ses activités en mai 2021. Les marques de commerce électronique qui sont intéressées à s'associer avec National Fulfillment Services pour une livraison en deux jours à l'échelle nationale peuvent trouver plus d'informations ici : https://www.nfsrv.com/contact

À propos de Metro Supply Chain Group

Basé au Canada, Metro Supply Chain Group exploite un important réseau de plus de 70 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de plus de 6 000 associés. Son échelle, ses capacités profondes et sa structure entrepreneuriale lui permettent de répondre aux besoins les plus exigeants de la chaîne d'approvisionnement de ses clients.

À propos de National Fulfillment Services

National Fulfillment Services est un fournisseur de logistique axé sur le client offrant des solutions personnalisables pour la distribution multicanal, la gestion des commandes, le service à la clientèle et le traitement. Basé à Alton, en Pennsylvanie, National Fulfillment Services est une division clé de Metro Supply Chain Group.

