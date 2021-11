METRO renouvelle son programme de rachat d'actions

MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - METRO INC. (TSX: MRU) annonce qu'elle renouvelle son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités et que ce renouvellement a été approuvé par la Bourse de Toronto. La Société a décidé de renouveler le programme afin de se doter d'une option supplémentaire pour utiliser ses liquidités excédentaires. Ainsi, la Société pourra racheter, dans le cours normal de ses activités entre le 25 novembre 2021 et le 24 novembre 2022, jusqu'à concurrence de 7 000 000 de ses actions ordinaires représentant approximativement 2,9 % des actions émises et en circulation de la Société en date du 11 novembre 2021. Au 11 novembre 2021, il y avait 241 844 026 actions émises et en circulation dont 198 850 494 étaient détenues dans le public. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires au cours des six (6) derniers mois civils complets a été de 408 835 actions.

Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la Bourse de Toronto, la Société aura le droit d'acheter lors de tout jour de bourse jusqu'à concurrence de 102 208 actions sous réserve des règles et politiques de la Bourse de Toronto relatives aux achats en blocs. Les achats s'effectueront au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, ou par l'entremise de systèmes de négociation parallèles ou de toute autre façon pouvant être autorisée par un organisme de règlementation des valeurs mobilières, y compris en vertu d'ententes de gré à gré. Les actions ordinaires ainsi achetées seront annulées. Le prix des actions rachetées par entente de gré à gré aux termes d'une dispense d'offre publique de rachat émise par un organisme de réglementation des valeurs mobilières sera inférieur au cours en vigueur pour ces actions tel que le sera prévu dans cette dispense.

Relativement à son programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités présentement en vigueur pour la période du 24 novembre 2020 au 25 novembre 2021, la Société a racheté 8 500 000 de ses actions ordinaires, représentant la totalité des actions ordinaires autorisées à être rachetées, à un prix moyen pondéré de 58,55$ pour une considération totale de 497 700 657 $. Les achats ont été effectués au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, et par l'entremise de systèmes de négociation parallèles.

METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca..

SOURCE METRO INC.

Renseignements: François Thibault, Vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, (514) 643-1000

Liens connexes

https://corpo.metro.ca/