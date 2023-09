MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Partenaire du quotidien des Québécois et des Québécoises, METRO célèbre cette année son 75e anniversaire. Au cœur de son histoire se trouvent une approche humaine, une grande connaissance de sa clientèle doublée d'une excellence opérationnelle sans pareil et un engagement réel à faire une différence dans les communautés. Pour cette occasion, elle souhaite faire découvrir son parcours à travers ses réalisations pour nourrir la santé et le bien-être des communautés.

Fondée en 1947 à Lasalle, par 19 épiciers indépendants qui voulaient former un groupe d'achats, METRO est devenue aujourd'hui un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario grâce à une croissance organique constante et des acquisitions stratégiques, notamment celle du Groupe Jean Coutu en 2018, la plus importante.

Au fil des décennies, METRO a constamment innové et évolué pour répondre aux besoins changeants de l'industrie, tout en conservant son authenticité. Le soutien et l'engagement continus des artisans et producteurs d'ici, des marchands et pharmaciens propriétaires, des employés mais aussi des communautés et de la clientèle sont les piliers de son succès et lui permettent de célébrer ce jalon historique. Plus que jamais, l'entreprise est tournée vers l'avenir et a à cœur le dynamisme de l'économie d'ici, le développement durable et la santé des générations futures.

Entreprise québécoise solide et performante, METRO compte désormais 975 magasins d'alimentation et 645 pharmacies et procure de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Au cours d'une année, plus de 97 % des foyers québécois magasinent dans ses réseaux d'alimentation et de pharmacie.

Soutenir sa croissance et demeurer concurrentielle

Pour dépasser les attentes des clients et gagner leur fidélité à long terme, METRO a notamment investi au cours des dernières années près d'un milliard de dollars afin de moderniser sa chaîne d'approvisionnement. Alors qu'elle opérait d'un seul centre de distribution de 300 pi2 en 1947, l'entreprise compte maintenant 15 centres de distribution au Québec et en Ontario, et en inaugurera un nouveau à Terrebonne l'automne prochain pour ses produits frais et surgelés. METRO est d'ailleurs le seul détaillant alimentaire dont le siège social est situé au Québec, lui octroyant une position de choix pour voir évoluer, chaque jour depuis 75 ans, les besoins des Québécois et Québécoises.

C'est cette connaissance des communautés qu'elle dessert combinée à la solide expertise de ses équipes qui lui a permis de lancer ce printemps la plus importante coalition de fidélisation au Québec, le programme de récompenses Moi, une évolution de metro&moi déployé en 2010. Cette étape majeure dans la stratégie numérique globale de l'entreprise lui permettra de répondre encore mieux aux besoins des clients par des offres personnalisées en misant sur la complémentarité de ses réseaux d'alimentation et de pharmacie.

Générer des retombées durables

METRO a à cœur de participer au mieux-être économique et social des communautés. Elle est d'ailleurs engagée dans une démarche de responsabilité d'entreprise depuis plus de 13 ans. Forte de sa tradition d'engagement depuis sa création en 1947, son ambition est de contribuer à réduire les inégalités sociales, particulièrement en matière d'alimentation et de santé par diverses initiatives. À titre d'exemple, Récupartage, l'initiative phare de la lutte au gaspillage alimentaire de METRO qui célèbre cette année son dixième anniversaire, permet de remettre aux banques alimentaires locales des produits de qualité invendus des bannières participantes du Québec et de l'Ontario. De 2016 à 2022, ce programme a permis de récupérer et de redistribuer plus de 23 millions de kilogrammes de nourriture, soit l'équivalent de près de 45 millions de repas. À ceci s'ajoute une contribution financière de plus de 36 M$ à différentes causes sur la même période.

Faits marquants de son histoire

1947 Création de Les magasins Lasalle Stores ltée par 19 épiciers indépendants 1952 Création du groupe des épiciers Metro, une division de Les Épiceries Lasalle Groceteria ltée Le nom de METRO est inspiré du projet du maire Jean Drapeau, le métro de Montréal 1972 L'entreprise devient les Marchés d'Aliments Metro ltée Les premiers magasins offrant le concept de supermarché voient le jour 1982 Fusion de Metro avec Épiciers Unis qui deviendra Metro Richelieu 1986 Inscription de Metro-Richelieu à la Bourse de Montréal Percée dans le secteur de la pharmacie avec l'achat de McMahon Distributeur Pharmaceutique 1987 Acquisition de la Ferme Carnaval inc., une entreprise propriétaire de 14 magasins d'alimentation Super Carnaval permettant à Metro-Richelieu inc. d'effectuer une percée importante dans le segment des marchés alimentaires d'escompte 1992 Acquisition de 48 supermarchés Steinberg permettant d'augmenter la présence de l'entreprise dans la grande région de Montréal 1999 Acquisition de la bannière Loeb, qui compte deux entrepôts à Ottawa et 41 supermarchés localisés dans l'est et le nord-est de l'Ontario 2005 Acquisition de la totalité des actions de The Great Atlantic & Pacific Company of Canada (A&P Canada) plaçant METRO au deuxième rang sur le plan des parts de marché dans les deux principaux marchés canadiens 2009 Acquisition de 15 magasins d'alimentation GP consolidant ainsi sa position dans l'est du Québec 2011 Signature d'une entente de partenariat avec Marché Adonis, acquérant ainsi 55 % de Marché Adonis et de son distributeur Produits Phoenicia. 2014 Signature d'une entente de partenariat avec Boulangerie Première Moisson, acquérant ainsi 75 % de son capital. 2017 METRO se porte acquéreur des 45 % d'actions restantes de Marché Adonis et de son distributeur Produits Phoenicia 2018 Acquisition du Groupe Jean Coutu 2019 Acquisition des actions restantes de Boulangerie Première Moisson

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

