Le centre de distribution pour les produits frais à Toronto est maintenant ouvert

TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - METRO inc. (« METRO ») (TSX: MRU) annonce aujourd'hui l'inauguration de son centre de distribution automatisé pour les produits frais à Toronto, marquant ainsi l'aboutissement d'un investissement de près d'un milliard de dollars dans la modernisation de sa chaîne d'approvisionnement.

METRO Toronto Fresh DC (Groupe CNW/METRO INC.)

Avec le nouveau centre de distribution pour les produits frais à Toronto maintenant pleinement opérationnel, le dernier jalon du projet de modernisation sur 7 ans de METRO a été atteint. Initié en 2017, le projet comprenait des investissements dans le nouveau centre de distribution automatisé pour les produits frais et surgelés ouvert en 2023 à Terrebonne, l'agrandissement du centre de distribution pour les produits frais à Laval, ainsi que la construction de deux nouveaux centres de distribution automatisés à Toronto - un centre pour les produits surgelés ouvert en 2022, et l'ouverture de ce nouveau centre pour les produits frais.

« Nos nouveaux centres de distribution automatisés ainsi que l'agrandissement de l'une de nos installations représentent un investissement significatif pour le futur de METRO », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO. « La transformation de notre chaîne d'approvisionnement nous permettra d'assurer notre croissance et notre efficacité futures, de renforcer notre position sur le marché et de créer de nouvelles opportunités pour nos employés ».

Les centres de distribution automatisés sont dotés d'une technologie de pointe fournie par Witron, le partenaire de METRO en matière d'automatisation, une entreprise allemande et un chef de file international en matière d'automatisation dans le secteur de la distribution alimentaire, avec lequel METRO travaille depuis 2017.

« L'ouverture du centre de distribution pour les produits frais à Toronto représente une étape clé » a déclaré Dan Gabbard, vice-président, logistique et distribution, METRO. « Cette installation intègre une technologie moderne qui renforce notre efficacité en tant que détaillant, en nous permettant de livrer plus efficacement des produits alimentaires de grande qualité à nos magasins, ce qui améliore la fraîcheur et la qualité ».

La modernisation de la chaîne d'approvisionnement de METRO permettra :

d'améliorer le service au réseau de magasins de METRO avec une plus grande précision et une réduction du temps de manutention ;

de fournir des gains d'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permettra à METRO d'être plus compétitif ;

d'améliorer la précision des commandes et l'approvisionnement des magasins ;

d'accroître l'expérience client grâce à une plus grande variété et fraîcheur ;

de soutenir la croissance prévue.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 980 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez les dernières nouvelles sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations média, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]