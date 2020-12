MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - METRO INC. (TSX: MRU) annonce aujourd'hui la retraite de Réal Raymond, président du conseil d'administration de la Société. Son départ à la retraite entrera en vigueur à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de METRO INC. qui aura lieu le 26 janvier 2021. Pierre Boivin, membre du conseil d'administration et administrateur indépendant, deviendra alors le nouveau président du conseil d'administration, en présumant qu'il sera réélu administrateur par les actionnaires lors de cette assemblée générale annuelle.

Après une brillante carrière à la Banque nationale du Canada où il a occupé divers postes dont celui de président et chef de la direction, M. Raymond est devenu administrateur de METRO INC. en 2008. Il a occupé la fonction d'administrateur principal à partir de 2010, puis celle de président du conseil d'administration à partir de 2015. « Au nom de tous les actionnaires, je tiens à souligner le solide leadership de Réal Raymond qui prend sa retraite à titre de président du conseil d'administration après avoir si bien servi METRO toutes ces années », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO INC. « Les conseils prodigués par Réal, et son soutien indéfectible à l'égard de la direction ont été essentiels à la réussite de la stratégie de croissance de METRO. Nous lui souhaitons la meilleure des chances alors qu'il prend sa retraite de notre conseil. »

M. Pierre Boivin a été nommé au conseil d'administration de METRO INC. en 2019. Il est président et chef de la direction de Claridge inc., une société d'investissement privé. Il est également membre de divers conseils d'administration de grandes sociétés canadiennes, dont celui de la Banque nationale du Canada. De 1999 à 2011, monsieur Boivin était président et chef de la direction du Club de hockey Canadien, inc., du Centre Bell et d'evenko.

« C'est un honneur et un privilège d'être choisi par le conseil pour en être le nouveau président. J'ai très hâte d'aider METRO, l'un des meilleurs détaillants et distributeurs alimentaire et pharmaceutique du Canada, à continuer sa croissance et son développement », a affirmé M. Boivin. « Réal Raymond a été un habile président du conseil à un moment de croissance importante pour la Société. Au nom du conseil, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance et notre appréciation à Réal pour sa contribution à la réussite de METRO. »

Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

