Metrio rejoint une initiative des Nations Unies et s'engage à afficher un bilan climatique positif

Metrio s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à afficher un bilan carbone négatif d'ici 2023.

Depuis avril 2021, Metrio investit dans des crédits compensatoires qui contribuent à réhabiliter et à préserver les forêts québécoises. Soucieuse d'aller au-delà de la compensation et de limiter son empreinte environnementale, l'entreprise pose des gestes concrets pour réduire ses émissions de portée deux et trois. Celles-ci proviennent de son utilisation énergétique, des déplacements professionnels de son équipe, de ses serveurs et de ses fournisseurs.

« Nous sommes fiers de faire partie de ce mouvement et de cette communauté internationale pour la neutralité climatique, a déclaré Patrick Elie, chef de la direction de Metrio. Notre engagement à compenser et à réduire nos émissions à la source rejoint parfaitement notre mission en tant qu'entreprise certifiée B Corp et renforce notre vision d'un avenir plus durable. »

Metrio met à profit son propre logiciel de collecte, d'analyse et de communication de données pour évaluer sa performance environnementale et sociale et la partager avec son équipe. L'entreprise prévoit de rendre son rapport de développement durable public en 2022.

À propos de Metrio

Metrio est l'un des chefs de file en solutions de développement durable. Son logiciel de reporting extra-financier aide les organisations mondiales telles que Target, Cascades, Decathlon et la Bourse de Toronto à devenir plus durables, plus transparentes et plus rentables en recueillant et en analysant leurs données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Metrio est une entreprise certifiée B CorporationMD et participe au Pacte mondial des Nations Unies.

Renseignements: Contact : David Roy, Directeur du marketing, [email protected]