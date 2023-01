Le nouvel organisme provincial annonce la mise à jour de certaines normes de formation pour les apprentis et les employeurs, afin de mieux tenir compte des besoins de l'industrie et de parvenir à une harmonisation avec les normes du Sceau rouge

SCARBOROUGH, ON, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Métiers spécialisés Ontario (MSO), l'organisme chargé des programmes d'apprentissage et de la certification des métiers spécialisés en Ontario, souligne son premier anniversaire en annonçant la mise à jour de certaines normes de formation et de programme. Un quart de tous les apprentis canadiens suivant leur formation en Ontario, MSO s'acquitte d'un mandat particulier : celui d'accroître la mobilité de la main-d'œuvre et d'améliorer les normes de formation pour les apprentis et les professionnels des métiers spécialisés.

On a constaté une augmentation de l'ordre de plusieurs milliers du nombre d'inscriptions aux programmes d'apprentissage en 2022, par rapport à 2021, année de lancement de l'organisme. En outre, plus de 13 000 élèves, parents et enseignants ont participé à des salons des métiers spécialisés visant à attirer la prochaine génération de gens de métier en province.

« Nous avons réalisé de grands progrès en une première année d'existence, et ce n'est que le début, a déclaré Mme Melissa Young, DG/registraire de Métiers spécialisés Ontario. De la mise à jour des normes à la mise en ligne d'un plus grand nombre de services, Métiers spécialisés Ontario élimine les obstacles et met les apprentis, les employeurs et les professionnels des métiers spécialisés sur la voie de la réussite. »

MSO modernise les métiers spécialisés en Ontario avec le lancement d'un portail numérique offrant aux apprentis un guichet unique pour s'inscrire en ligne, suivre l'évolution de leur formation, payer leurs frais et plus encore. L'organisme a également dévoilé un nouveau logo et une nouvelle image de marque audacieuse, en plus de lancer un projet pilote de registre numérique qui, à ce jour, a permis à plus de 100 nouveaux apprentis de suivre l'évolution de leur formation, entièrement en ligne.

« L'Ontario fait face à la plus grave pénurie de main-d'œuvre de la génération actuelle. Ceux qui ont une carrière dans les métiers spécialisés ont donc un emploi pour la vie, a affirmé M. Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. C'est pourquoi notre gouvernement mobilise toutes les ressources possibles et imaginables pour attirer et former notre prochaine génération d'apprentis et la préparer pour l'avenir. »

Les nouvelles normes maintenant en place et disponibles sur le site Web de Métiers spécialisés Ontario concernent les métiers de technicien en horticulture, d'arboriste et d'arboriste de services publics. Les modifications apportées comprennent une révision de la norme de formation en milieu de travail pour les techniciens en horticulture, aux fins d'harmonisation avec la norme professionnelle du Sceau rouge, ainsi qu'une actualisation structurelle du contenu du programme pour les arboristes et les arboristes de services publics. On vise ainsi une meilleure cohésion, en donnant également aux apprentis davantage de temps pour assimiler le contenu théorique.

Pour une meilleure mise en phase avec les normes du Sceau rouge provinciales et territoriales, des modifications seront également apportées aux normes de programme en 2023 en ce qui concerne les trois métiers de conducteur d'équipement lourd (tracto-pelle rétrocaveuse, excavatrice et bouteur).

« En tant qu'établissement d'enseignement de premier plan dans le domaine des métiers, nous savons pertinemment que les métiers spécialisés offrent des cheminements de carrière enrichissants, bien rémunérés et en forte demande, qui sont essentiels à presque tous les aspects de notre vie quotidienne et indispensables à l'avenir de nos collectivités, a déclaré le Dr Craig Stephenson, président et chef de la direction du Collège Centennial. Il ne fait aucun doute que les normes de formation et de programme récemment mises à jour renforceront les compétences des apprentis, élargissant du même coup leurs possibilités d'emploi et, en fin de compte, leur donnant la clé de la réussite. »

Faits en bref

Métiers spécialisés Ontario prévoit de publier ce printemps son plan stratégique, qui énoncera les priorités de l'organisme pour les trois prochaines années. Les experts des métiers et de l'industrie peuvent manifester leur intérêt à y apporter une contribution en écrivant au [email protected]

On prévoit qu'en 2025, en Ontario, un emploi disponible sur cinq environ sera dans le secteur des métiers spécialisés.

, un emploi disponible sur cinq environ sera dans le secteur des métiers spécialisés. Il existe plus de 140 métiers spécialisés en Ontario .

À propos de Métiers spécialisés Ontario

Métiers spécialisés Ontario est un organisme du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences chargé des programmes d'apprentissage et de la certification des métiers spécialisés en Ontario. Métiers spécialisés Ontario a pour mission de simplifier l'accès aux services destinés aux professionnels des métiers spécialisés, de mettre de l'avant les métiers spécialisés comme une carrière de choix et de pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur, en partenariat avec le gouvernement et l'industrie.

