SÉOUL, Corée du Sud, 28 décembre 2023 /CNW/ - Widebrain, chef de fil en matière de contenu et de services de réalité étendue destinés aux entreprises, a dévoilé sa plateforme de communication immersive pour les entreprises, Metazium, et se prépare maintenant à un lancement mondial. Metazium offre un environnement 3D interactif où les entreprises peuvent innover dans la façon dont elles communiquent et collaborent, et présenter et vendre leurs produits.

Espace Metazium 3D créé dans Widebrain

« Nous croyons que Metazium est une plateforme de médias sociaux futuriste qui stimule les affaires tout en réduisant les coûts des expositions, du marketing numérique et des communautés de clients », a déclaré Hyewon Jeong, cheffe de la direction de Widebrain. « L'écosystème du métavers et de la réalité étendue ne peut prospérer et être enrichi de divers services aux consommateurs que lorsqu'il y a suffisamment de contenu d'entreprise. Widebrain est une entreprise qui peut créer une valeur unique à cet égard. »

Les caractéristiques et les services principaux offerts sur la plateforme Metazium comprennent :

L'accès à votre propre serveur d'espace 3D pour une expérience virtuelle avec des vues à 360°

Une technologie transparente de diffusion en direct et un maximum de connexions simultanées

Des outils de communication interactifs avec avatars et robot alimenté par l'IA

Un centre de contrôle de l'espace virtuel facilitant la gestion des services, l'analyse des mesures et l'intégration du contenu

« Depuis sa création en 2018, Widebrain a réalisé plus de 30 projets de métavers pour des entreprises, mettant l'accent sur l'utilisation de la réalité étendue et l'IA pour alimenter des solutions d'entreprise novatrices, a ajouté Mme Jeong. Nous prévoyons étendre Metazium à un service mondial par abonnement grâce à des collaborations avec des entreprises internationales d'exposition et de marketing numérique. »

La mission de Widebrain est de fournir de l'inspiration, de l'innovation et des possibilités économiques dans un espace virtuel élargi. Pour en savoir plus et découvrir Metazium, visitez www.widebrain.kr.

À propos de Widebrain

Depuis sa création en 2018, Widebrain a réalisé plus de 30 projets de métavers interentreprises. Ses principaux projets comprennent une plateforme de promotion du recrutement sur le métavers pour le quartier général de l'armée coréenne et du contenu sur l'expérience de réalité augmentée pour le Lotte Theme Park. L'entreprise met l'accent sur le marketing numérique et les expositions d'entreprise à l'aide de sa plateforme de métavers. Widebrain a remporté le Cisco Innovation Challenge Korea en 2023 et a été membre à grande échelle du Microsoft Startup Founders Hub en 2022.

