Les produits Metavo™ Weight Support, Metavo™ Glucose Metabolism Support et Metavo™ Weight Support Meal Replacement Powders sont maintenant en vente aux États-Unis à temps pour la nouvelle année

BURLINGTON, Ontario, 7 décembre 2023 /CNW/ -- SP Nutraceuticals a dévoilé aujourd'hui trois nouveaux produits novateurs sous la marque Metavo™ qui sont maintenant offerts dans les magasins de détail aux États-Unis, dont Metavo™ Weight Support, Metavo™ Glucose Metabolism Support and Metavo™ Weight Support Meal Replacement Powders. L'expansion survient peu après le lancement de Metavo™ en Amérique du Nord en tant que première marque de suppléments de gestion du métabolisme à base de plantes au monde à offrir AvoB.

Les produits Metavo™ Weight Support, Metavo™ Glucose Metabolism Support et Metavo™ Weight Support Meal Replacement Powders.

Misant sur le composé exclusif de l'avocat, AvoB, Metavo active le métabolisme au niveau cellulaire, permettant au corps de métaboliser correctement les graisses, les protéines et les glucides afin d'améliorer la sensibilité à l'insuline, la tolérance au glucose et le niveau d'énergie. Les produits novateurs offrent aux gens de nouvelles façons de soutenir proactivement leur santé métabolique et d'activer leur métabolisme naturellement pour répondre à des besoins précis comme la perte de poids, la gestion du glucose et les substituts de repas sans perdre de muscles maigres. Voici les nouveaux produits offerts :

Metavo™ Weight Support - Activateur de métabolisme à base de plantes novateur unique en son genre contenant des ingrédients clés cliniquement éprouvés qui aident à perdre du poids, brûler des graisses et réduire les fringales, tout en fournissant plus d'énergie.

- Activateur de métabolisme à base de plantes novateur unique en son genre contenant des ingrédients clés cliniquement éprouvés qui aident à perdre du poids, brûler des graisses et réduire les fringales, tout en fournissant plus d'énergie. Metavo™ Glucose Metabolism Support - Supplément de soutien au métabolisme des glucides non génétiquement modifié à base de plantes qui cible la source de la rigidité métabolique pour accroître la sensibilité à l'insuline dans les cellules des muscles, du foie et du pancréas contenant des mitochondries, tout en faisant appel au berbérine, un ingrédient cliniquement éprouvé pour soutenir la santé métabolique.

- Supplément de soutien au métabolisme des glucides non génétiquement modifié à base de plantes qui cible la source de la rigidité métabolique pour accroître la sensibilité à l'insuline dans les cellules des muscles, du foie et du pancréas contenant des mitochondries, tout en faisant appel au berbérine, un ingrédient cliniquement éprouvé pour soutenir la santé métabolique. Metavo™ Weight Support Meal Replacement Powders - Un substitut de repas en poudre d'« étiquetage propre » à base de plantes conçu comme repas « métabolique » parfait, aux saveurs de vanille et de chocolat et qui donne l'impression d'être rassasié.

Metavo a été mis au point par un scientifique de renommée mondiale, Paul Spagnuolo, professeur agrégé au département des sciences alimentaires de l'Université de Guelph, qui a découvert qu'un composé bioactif de l'avocat, l'Avocatin B, aussi connu sous le nom d'AvoB™, favorise la santé des mitochondries au niveau cellulaire, ce qui a mené au développement de Metavo.

« Nous sommes ravis de partager ces innovations de produits uniques en leur genre partout aux États-Unis afin de mieux démontrer comment Metavo offre la solution végétale optimale pour ceux qui recherchent un soutien en santé métabolique », a déclaré le Dr Paul Spagnuolo, professeur agrégé, Université de Guelph. « Metavo peut être intégré facilement aux routines de santé quotidiennes de ceux qui cherchent à améliorer naturellement leur métabolisme, à perdre du poids sans perdre de muscles, à gérer leur glucose, à satisfaire leur faim, à augmenter leur niveau d'énergie et maintenant à nourrir leur corps. De plus, Metavo est également admissible aux régimes de compte d'épargne-santé et de compte de dépenses flexibles par l'entremise de TrueMed. »

Les produits Metavo™ Weight Support, Metavo™ Glucose Metabolism Support et Metavo™ Weight Support Meal Replacement Powders sont vérifiés sans OGM, sans gluten et végétaliens. Ils sont disponibles en ligne partout aux États-Unis et dans certaines épiceries, notamment Amazon, Walgreens, HEB, Weis Markets, Tops Markets, Mom's Organic, Woodmans, Sedano, Miners, Vitacost et plus encore. Leur prix de détail est de 32,99 $. Pour acheter en ligne ou trouver le magasin le plus près de chez vous, consultez le www.metavo.com .

À propos de SP Nutraceuticals

SP Nutraceuticals s'engage à créer des produits de santé à base de plantes testés scientifiquement. Notre objectif est d'aider les autres à atteindre leur meilleur état de santé en leur fournissant des bioactifs à base de plantes qui soutiennent la santé métabolique. Nous commençons par une science rigoureuse et nous nous concentrons sur la découverte de nouveaux biocapteurs à base de plantes qui libèrent les puissants avantages naturels des plantes et de la nutrition. Notre mission est de bâtir des communautés saines grâce à une nutrition basée sur les plantes et appuyée par une science clinique rigoureuse.

