Cinq centres de services de Boyd Metals dans le sud des États-Unis - Ils serviront de complément aux activités déjà existantes de Métaux Russel

Prix d'achat de 110 millions de dollars américains - Rendement du capital attrayant

Financé à même la trésorerie/Facilité bancaire

TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle a conclu une entente pour l'acquisition d'un groupe d'entreprises qui mènent leurs activités sous le nom de Boyd Metals (« Boyd ») pour 110 millions de dollars américains, sous réserve des rajustements de clôture.

Boyd exploite cinq centres de services à Fort Smith, en Arkansas, à Little Rock, en Arkansas, à Joplin, au Missouri, à Oklahoma City, en Oklahoma, et à Tyler, au Texas. La gamme de produits de Boyd est principalement composée de produits d'acier ordinaire, mais comprend également de l'acier inoxydable, de l'aluminium et d'autres produits industriels connexes. Boyd offre aussi des services de traitement à valeur ajoutée et a investi afin d'accroître ces capacités au cours des dernières années. Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2021, Boyd a généré des produits d'exploitation de 244 millions de dollars américains et un BAIIA ajusté1 de 39 millions de dollars américains.

John Reid, président et chef de la direction de Métaux Russel a déclaré : « Au cours des 15 derniers mois, nous avons grandement repositionné notre portefeuille d'affaires avec comme objectif stratégique d'améliorer les rendements, d'accroître les marges et de réduire la volatilité. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons accompli ce qui suit : (i) rapatrié environ 300 millions de dollars de capital au moyen de la monétisation de nos activités liées au matériel tubulaire pétrolier et aux tuyaux de canalisation; (ii) investi dans de l'équipement à valeur ajoutée dans nos secteurs de centres de services existants; et (iii) continué d'examiner d'autres possibilités d'acquisition complémentaires à notre plateforme actuelle, dont l'acquisition de Sanborn Tube à la fin de 2020. L'acquisition de Boyd est la poursuite de ce repositionnement. Nous croyons que sa culture, son équipe de direction chevronnée et ses plateformes commerciales s'harmonisent très bien avec nos activités existantes alors que nous envisageons d'étendre davantage la présence de nos centres de services aux États-Unis. Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir tous les employés de Boyd dans la famille de Métaux Russel. »

Le prix d'achat de 110 millions de dollars américains comprend le fonds de roulement, les bâtiments et l'équipement, les biens immobiliers et d'autres actifs connexes.

La transaction sera financée à même la trésorerie de Métaux Russel ou au moyen de prélèvements sur sa facilité bancaire existante. Au 30 septembre 2021, Métaux Russel disposait d'une trésorerie de 337 millions de dollars et de liquidités substantielles en vertu de sa facilité bancaire. La transaction, qui est assujettie aux modalités d'usage, devrait être parachevée au quatrième trimestre de 2021.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

1 Cela correspond au bénéfice avant les éléments non récurrents, les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant de la transaction, le moment et la satisfaction prévue des conditions pour conclure la transaction, et il ne peut y avoir d'assurance que la transaction proposée aura lieu, ou qu'elle aura lieu aux conditions exactes prévues dans ce communiqué. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

