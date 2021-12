TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce avoir conclu l'acquisition d'un groupe d'entreprises qui exercent leurs activités sous le nom de Boyd Metals (« Boyd »). Boyd exploite cinq centres de services à Fort Smith, en Arkansas, à Little Rock, en Arkansas, à Joplin, au Missouri, à Oklahoma City, en Oklahoma, et à Tyler, au Texas.

John Reid, président et chef de la direction de Métaux Russel, a déclaré : « Nous sommes ravis que l'entreprise Boyd fasse partie de notre plateforme d'exploitation et nous accueillons Tom Kennon, Brian Newman et tous les employés de Boyd au sein de la famille de Métaux Russel. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

SOURCE Russel Metals Inc.

Renseignements: Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361

