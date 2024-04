TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter ses billets de premier rang non garantis à 6 % arrivant à échéance le 16 mars 2026 (les « billets »), le 2 mai 2024, à un prix correspondant à 100 % de la valeur en capital globale du rachat, à laquelle s'ajoute les intérêts courus et impayés. Ce rachat, qui représente la totalité de la valeur en capital initiale des billets de 150 millions de dollars, sera financé au moyen de l'encaisse. Au 31 décembre 2023, Métaux Russel avait 629 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

Martin L. Juravsky, vice-président directeur et chef de la direction des finances, a déclaré : « Ce rachat réduira considérablement les frais d'intérêt de Méaux Russel tout en maintenant une forte liquidité continue. De plus, ce rachat prépare le terrain pour d'autres améliorations de la structure de la dette. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

