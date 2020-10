/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de prise ferme pour la vente, sous la forme de placements privés au Canada, d'un montant de capital total de 150 millions de dollars de billets à 5,75 % de premier rang non garantis exigibles en 2025 (les « billets de 2025 »). Les billets de 2025 seront des obligations de premier rang non garanties de Métaux Russel, classées au même rang que toutes ses autres dettes non garanties actuelles et futures.

Métaux Russel a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer, en partie, le rachat de ses billets non garantis de premier rang à 6 % exigibles le 19 avril 2022 (les « billets de 2022 »). Comme il a été annoncé précédemment, le 5 novembre 2020, Métaux Russel rachètera un montant de 150 millions de dollars en capital de ses billets de 2022. Métaux Russel a donné avis aujourd'hui, sous réserve de la clôture de l'émission des billets de 2025, du rachat le 12 novembre 2020 du solde de 150 millions de dollars en capital de ses billets de 2022 à un prix équivalent à 100 % de leur montant total en capital, en plus des intérêts courus et impayés à la date à laquelle ils sont rachetés.

La clôture de l'émission des billets de 2025 est prévue vers le 27 octobre 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. RBC Marchés des capitaux agit à titre d'unique responsable des registres et de gestionnaire principal pour l'émission des billets de 2025, avec un syndicat financier composé de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Raymond James Ltée, de Stifel Nicolaus Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc.

Martin L. Juravsky, vice-président exécutif et directeur financier, a déclaré ceci : « La combinaison des nouveaux billets et du rachat des billets existants prolongera l'échéance de nos dettes et réduira davantage nos frais d'intérêt. »

Les billets de 2025 ont été émis sous forme de placements privés dans chacune des provinces du Canada. Les billets de 2025 n'ont pas été offerts aux investisseurs à l'extérieur du Canada. La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres.

À propos de Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de service propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait au moment prévu de la clôture et à l'utilisation du produit de l'offre visée par Métaux Russel. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de Métaux Russel. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

L'émission des billets de 2025 est soumise à diverses conditions et il n'y a aucune assurance que l'émission aura lieu ou que les modalités de l'émission ne seront pas modifiées. Métaux Russel n'assume aucune intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Martin L. Juravsky, Vice-président exécutif et directeur financier, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com

