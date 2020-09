TORONTO, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle a prolongé sa facilité de crédit de 450 millions de dollars avec un syndicat de grandes banques dirigé par RBC Marchés des capitaux. La facilité de crédit a été prolongée du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2023. En plus de la prolongation, la convention de crédit a été mise à jour afin d'offrir une souplesse d'emprunt supplémentaire et d'autres améliorations.

Martin L. Juravsky, vice-président directeur et chef de la direction des finances, a déclaré : « Russel est très heureuse d'avoir le soutien continu de ses prêteurs de longue date. Cette prolongation, conjuguée à notre position de trésorerie, nous offre une liquidité continue et une grande souplesse financière alors que nous évaluons les possibilités d'améliorer la valeur pour nos actionnaires. »

À propos de Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de service propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

