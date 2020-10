TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce la nomination de Roger D. Paiva au sein du conseil d'administration de la société.

M. Paiva est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique. Il est un professionnel chevronné du secteur de la fabrication d'acier ayant dirigé différentes stratégies, opérations et initiatives de rendement en matière de sécurité pour des installations en Amérique du Nord et du Sud au cours de ses quarante ans de carrière au sein de Gerdau Steel Company.

Jim Dinning, président du conseil d'administration de Russel, a émis ces commentaires : « Nous souhaitons la bienvenue à Roger Paiva au sein de la société. Sa vaste expérience au sein de l'industrie de l'acier renforce notre conseil d'administration, et sa connaissance approfondie de notre industrie donnera encore plus d'intensité à nos discussions, au profit de nos actionnaires et des intervenants. Nous sommes ravis que M. Paiva ait accepté de se joindre à notre entreprise, et nous sommes enthousiastes à l'idée de compter sur ses contributions. »

Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. La société propose dans son réseau de centres de services une vaste gamme de produits de métaux offerts dans un large éventail de tailles, de formes et de spécifications, y compris les produits d'acier laminés à chaud et finis à froid, les produits tubulaires et les tuyaux, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux spécialisés non ferreux. Dans son segment d'activité de produits d'énergie, elle offre une gamme de produits spécialisés axés sur les besoins des clients du secteur de l'énergie. Le segment des distributeurs d'acier est le distributeur principal de grands volumes de produits d'acier à d'autres centres de service de l'acier et à de grands fabricants d'équipement, principalement qui sont essentiellement vendus « tels quels ».

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

SOURCE Russel Metals Inc.

Renseignements: Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : John G. Reid, Président et chef de la direction, Métaux Russel inc., 905 819-7777, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com

Liens connexes

http://www.russelmetals.com