TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Martin Juravsky au poste de chef de la direction des finances de l'entreprise. Il succédera à Marion Britton.

M. John G. Reid, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous passons à la prochaine étape de la transition prévue de notre chef de la direction des finances. Marty Juravsky assumera ce rôle à compter d'aujourd'hui, alors que Marion Britton continuera d'apporter son soutien pour le reste de 2020 à titre de vice-présidente directrice. Marion joue également un rôle clé au sein de notre équipe de mise en œuvre de la planification des ressources d'entreprise et continuera de jouer ce rôle au-delà de 2020. La carrière et les nombreuses réalisations de Marion incarnent les qualités d'une professionnelle accomplie, animée par une éthique du travail infatigable, qui a toujours produit un travail d'une qualité et d'une quantité remarquables. Ses contributions professionnelles et personnelles ont laissé une marque indélébile dans notre histoire. »

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Wirth, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, DuBose Steel, Elite Supply Partners, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

