Métaux Russel annonce la mise en oeuvre du processus de remplacement de son chef de la direction des finances

TORONTO, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite en 2020 de Marion E. Britton, vice-présidente directrice et chef de la direction des finances. L'entreprise a mis en œuvre un rigoureux processus de recherche pour lui trouver un successeur. Madame Britton demeurera au service de l'entreprise au cours de l'année 2020 pour assurer une transition harmonieuse.

Marion E. Britton a commencé sa carrière dans l'industrie des métaux en 1984 au sein de Marshall Drummond McCall, entreprise qui a été rachetée par Métaux Russel en 1987. Elle a progressé de façon constante au sein de l'entreprise en assumant de nouveaux rôles et des responsabilités supplémentaires, ce qui a mené à sa nomination aux postes de vice-présidente directrice et de chef de la direction des finances en février 2008. Elle a été en poste dans le cadre de nombreuses acquisitions, de transactions de capitaux et de dessaisissements, tout en assurant le maintien de l'intégrité financière de l'entreprise et de documents d'information continue clairs et ciblés.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, a déclaré : « Au nom de l'équipe de gestion, de nos employés, du conseil d'administration et de nos autres intervenants, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Marion pour son dévouement et son leadership au cours de ses 35 années de service chez Métaux Russel. »

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Wirth, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, DuBose Steel, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

