TORONTO, 02 janv, 2024 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce le départ à la retraite de Linh Austin du conseil d'administration et la nomination de Stewart Burton à titre d'administrateur indépendant.

Le président du conseil d'administration de Métaux Russel, Jim Dinning, a exprimé sa gratitude à M. Austin pour ses services rendus et a déclaré : « Je tiens à remercier Linh de sa contribution à notre conseil et je lui souhaite mes meilleurs voeux pour l'avenir. »

Stewart Burton est titulaire d'un baccalauréat ès arts en administration des affaires de l'Université Western Ontario et d'un MBA de l'Université Harvard. De plus, M. Burton détient les titres de CPA et de CA. M. Burton a récemment pris sa retraite à titre de vice-président de RBC Marchés des capitaux après une brillante carrière de 36 ans à la RBC, où il a dirigé des équipes bancaires nationales et mondiales offrant des conseils financiers et stratégiques aux équipes de direction et aux conseils d'administration. Au cours de son mandat à la RBC, il a été membre du comité de gestion des services bancaires d'investissement et du comité des stratégies de placement de RBC ainsi que du comité de vérification de RBC Dominion valeurs mobilières.

Jim Dinning a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Stewart Burton au sein de Métaux Russel. La vaste expérience de M. Burton dans le domaine des affaires et ses connaissances approfondies des marchés financiers mondiaux renforceront notre conseil d'administration et profiteront à nos actionnaires. Nous nous réjouissons de ses contributions. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

SOURCE Russel Metals Inc.

Renseignements: Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com