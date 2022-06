MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - BlackRock Metals Inc. (" MBR " ou la " Société ") a le plaisir d'annoncer qu'elle s'affranchit avec succès du processus de la LACC, permettant ainsi la poursuite du développement du projet de métaux critiques de la Société visant la production de vanadium, de fonte brute de haute pureté et de produits de titane, qui comprend une mine et un concentrateur près de Chibougamau ainsi qu'une usine métallurgique à Saguenay (le "Projet"). Pour la suite, MBR pourra compter sur l'appui de deux solides investisseurs institutionnels afin de développer le Projet. Le siège social de la Société demeurera à Montréal et la majorité de son équipe de direction continuera d'être au Québec.

À la suite d'un processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « SISP »), la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance le 2 juin 2022 approuvant une convention d'achat et de vente avec les principaux créanciers garantis de MBR, Investissement Québec ("IQ") et un fonds géré par Orion Mine Finance ("Orion"). Conformément à l'ordonnance de la Cour, IQ et Orion ont acquis la société, y compris ses filiales, et se sont engagés à développer le Projet. La transaction a été réalisée par le biais d'une convention d'achat d'actions et structurée comme une offre de crédit.

La transaction avait pour but d'accroître la probabilité que MBR obtienne un mécanisme de financement de la construction d'environ 1,1 milliard de dollars américains, nécessaire pour construire et achever le projet au Québec et devenir l'un des principaux promoteurs de métaux critiques et stratégiques en Amérique du Nord.

Les documents déposés publiquement dans le cadre des procédures de la LACC, y compris l'ordonnance initiale, et des renseignements supplémentaires concernant le SISP et l'offre, sont disponibles sur le site Web du contrôleur à l'adresse : https://www.insolvencies.deloitte.ca/fr-ca/Pages/BlackRockMetals_fr.

Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux quant à la possibilité de réaliser une perte en capital lors de la transaction ainsi que pour obtenir de l'aide et des conseils pour déterminer la perte en capital autrement réalisée dans le cadre de la transaction.

La société a mis à disposition sur le site Web du contrôleur certains documents et formulaires fiscaux qui pourraient devoir être remplis et déposés, dans les 10 jours suivant la date de l'opération, qui a eu lieu le 2 juin 2022, par certains actionnaires, détenteurs d'options ou porteurs de bons de souscription, selon le cas, qui ne sont pas résidents du Canada. Tous les non-résidents du Canada doivent déterminer avec leur propre conseiller si des déclarations fiscales sont requises en rapport avec la cession, compte tenu de leur propre situation.

À propos de Métaux BlackRock Inc.

Fondée en 2008, Métaux BlackRock Inc. est une société canadienne privée qui développe une entreprise de fabrication de métaux et de matériaux entièrement intégrée et respectueuse de l'environnement à partir de son gisement de magnétite contenant du vanadium et du titane (« VTM ») de classe mondiale, dont elle est l'unique propriétaire et qui est situé au Québec, au Canada. La société a l'intention de produire du fer brut de haute pureté, du ferrovanadium et des scories de titane dans le cadre d'une exploitation intégrée. Le projet BlackRock comprend ce qui sera la première mine de VTM en Amérique du Nord et est conçu pour utiliser de l'hydrogène vert dans l'usine métallurgique. Ces minéraux essentiels seront transformés au Québec en produits verts utilisés par l'industrie pour produire et renforcer les alliages d'acier et d'aluminium, ce qui favorisera la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

