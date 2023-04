L'entreprise révolutionne les investissements institutionnels

NASSAU, Bahamas, 20 avril 2023 /CNW/ - METARIVER est fière d'annoncer qu'elle a obtenu une licence en vertu de la Digital Assets and Registered Exchanges Act (« DARE ») et une licence en vertu de la Financial and Corporate Service Providers Act (« FCSP ») auprès de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

METARIVER est une société de services d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels, les banques privées et les bureaux de gestion de patrimoine qui cherchent à répartir une partie de leurs actifs sous gestion. La garde des actifs sera gérée par le client dans des chambres fortes sécurisées.

METARIVER a été fondée par une équipe de spécialistes de la gouvernance, de la conformité et du développement de produits du secteur des technologies financières. L'industrie cryptographique a grandement besoin de gouvernance d'entreprise, et METARIVER estime être en bonne position pour saisir ces occasions de plus en plus importantes.

Par l'entremise de leur Commission des valeurs mobilières, les Bahamas sont un chef de file mondial en matière de licences d'actifs numériques. La Digital Assets and Registered Exchanges Act fournit un cadre de réglementation complet guidé par la conformité et les pratiques exemplaires. Elle peut être considérée comme une réalisation majeure dans la législation qui réglemente l'émission, la vente et le commerce des actifs numériques, ainsi que la reconnaissance juridique du dispositif d'enregistrement électronique partagé (p. ex., chaîne de blocs), comme des plateformes émergentes pour l'innovation dans les services financiers.

« Nous sommes ravis d'obtenir une licence auprès de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, et nous sommes impatients de présenter nos services et notre infrastructure aux détenteurs d'actifs, en offrant une solution de rechange à la gestion traditionnelle de la trésorerie », a déclaré Frank Svatousek, chef de la direction de METARIVER.

Principaux services :

Garde des actifs numériques et gestion de la trésorerie : Infrastructure de répartition du portefeuille

Paiements et règlement des opérations de change : Envoyer des cryptomonnaies à l'échelle mondiale et instantanément

Formation à l'intention des entreprises internationales : Configuration tout-en-un pour les clients d'institutions financières

METARIVER est sur le point d'acquérir d'autres licences d'actifs numériques dans un territoire complémentaire, afin d'ouvrir de nouveaux canaux de vente et actifs sous gestion. Elle prévoit de déployer ses services à l'automne 2023.

Pour des occasions de partenariat, des demandes de renseignements des médias ou pour planifier une entrevue avec Frank Svatousek, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

À propos de METARIVER

METARIVER est une entreprise de services de garde d'actifs numériques et de gestion de trésorerie pour des clients institutionnels qui offre en outre une formation adaptée aux entreprises internationales à l'intention des détenteurs d'actifs institutionnels. L'entreprise fondée en 2022 par Frank Svatousek, Dean Thrasher et Stephanie Colebrook se spécialise dans la gouvernance d'entreprise, la conformité, la réglementation et le service de traitement aux gants blancs. METARIVER est titulaire d'une licence au sein du Commonwealth des Bahamas en vertu de la Digital Asset and Registered Exchange Act, et est reconnue comme un fournisseur de services financiers d'entreprise enregistré par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

Pour en savoir plus, visitez metariver.xyz ou suivez l'entreprise sur Linkedin à /company/metariver

