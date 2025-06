La saison de remise des diplômes de cette année tourne autour du thème des « Métamorphoses ». Le concept est enraciné dans la notion traditionnelle chinoise des soixante-douze hou. Dans cette philosophie, le hou correspondant au changement, et le changement est la Dao; au fil d'infinies métamorphoses, l'essence primordiale persiste. Les « métamorphoses » représentent donc des possibilités infinies, des capacités, une vision et, surtout, un esprit.

Metamorphoses : La saison de remise des diplômes de la CAA 2025 a été officiellement lancée le 31 mai. L'édition de cette année se déroule dans sept grands sites de Hangzhou : les campus de la CAA dans le Xiangshan, le Liangzhu et le Nanshan de la CAA, le Musée des arts du Zhejiang, le Musée mondial du tourisme, le Centre d'art Quan Shanshi et une zone d'exposition médiatique dans toute la ville. Au total, 2 971 étudiants diplômés de 20 unités universitaires, dont 1 815 étudiants de premier cycle, 1 006 étudiants de troisième cycle et 150 étudiants de l'école secondaire affiliée présentent plus de 3 000 travaux de fin d'études pour la ville. La nuit de l'ouverture, une performance thématique entrecoupée d'un défilé de mode s'est déroulée sous la pluie, transformant la soirée en un spectacle poétique et gracieux.

Yu Xuhong, président de la CAA, a déclaré : « L'exposition de remise de diplôme 2025 est une manifestation concentrée du perfectionnement disciplinaire et de la culture des talents de la CAA. C'est une vaste scène où 2 971 jeunes créatifs se présentent à la société et surtout, un forum public partagé d'éducation esthétique où le pouvoir de la création est ressenti et compris collectivement. Créons ensemble l'art de notre époque, écrivons un nouveau chapitre de l'histoire de l'art mondial et façonnons le nouveau paysage de l'art mondial. »

Liu Yihong, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture et vice-doyen de l'École de communication visuelle, a souligné que la conception de la scène de cette année s'éloigne des formats conventionnels face au public. L'événement se déroule plutôt dans une arène immersive à quatre côtés, qui trouve écho dans l'esprit thématique de Metamorphoses.

Inspirés par le concept des métamorphoses, les professeurs Chen Peng, Wang Shuying, Wu Jie et Hu Nan de l'École de mode ont dirigé une présentation collective de 158 collections de vêtements d'étudiants de troisième cycle.

En 2009, la CAA est devenue la première académie des arts à présenter au public les œuvres de ses étudiants de toutes les disciplines, sous la forme de la toute nouvelle « Semaine d'exposition des diplômés ». L'événement vise à recommander des talents exceptionnels à la société et à présenter la CAA comme une « académie à ciel ouvert » qui intègre des ressources internes et externes.

Face au cosmos illimité et au paysage mondial en constante évolution, grâce à l'esprit des créateurs, forgeons le cœur de nos vies et déployons nos parcours artistiques. Par l'entremise des créateurs, stimulons l'innovation sociale et surfons sur la vague de notre temps. L'avenir de l'art s'épanouira certainement dans l'interaction de la divergence et de la convergence, donnant naissance à des possibilités infinies.

L'exposition se déroulera jusqu'au 20 juin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707211/IMG_0618.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707212/IMG_0626.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707214/IMG_0628.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707213/IMG_0627.jpg

SOURCE China Academy of Art

PERSONNE-RESSOURCE : Xinyun Hu, [email protected]

× Modal title