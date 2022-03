Le nouveau centre canadien de l'ingénierie et les investissements dans le talent stimuleront l'innovation alors que les Canadiens créent pour le métavers.

TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Meta annonce la création d'un nouveau centre canadien de l'ingénierie, qui sera situé à Toronto, et prévoit embaucher jusqu'à 2500 employés pour pourvoir des postes en télétravail et au bureau partout au Canada au cours des cinq prochaines années, en vue de contribuer à bâtir le métavers, prochaine génération de la technologie sociale. Ce nouveau projet comprendra la mise sur pied des premières équipes canadiennes d'ingénierie de WhatsApp, de Messenger et de la téléprésence, ainsi que l'embauche de talents qui se joindront aux équipes de recherche des laboratoires de réalité virtuelle et augmentée (les Reality Labs) et de l'IA au Canada.

« Le métavers pourrait ouvrir la porte aux occasions créatives, sociales et économiques et nous voulons travailler en étroite collaboration avec les Canadiens qui s'affairent déjà à bâtir cet avenir pour le façonner dès sa naissance », a déclaré Garrick Tiplady, vice-président et directeur national de Meta au Canada. « Le Canada a toujours été important pour Meta. Nous avons aidé des millions de Canadiens et d'entreprises à se connecter, à créer et à croître, et nous avons hâte de continuer de contribuer à l'écosystème canadien de l'économie et de l'innovation grâce à ces investissements. »

Meta s'est engagée à bâtir la prochaine évolution des technologies sociales au cours des dix prochaines années, qui permettront d'offrir aux utilisateurs des expériences sociales en ligne plus immersives et engageantes. La majorité des postes au Canada seront axés sur l'ingénierie et devraient amener les titulaires à participer à la conception d'expériences de réalité virtuelle et augmentée approfondies et au développement des technologies de Meta.

« Cet investissement majeur donne suite à l'engagement à long terme de Meta envers notre province et constitue un solide témoignage de confiance envers notre main-d'œuvre compétente et diversifiée », a déclaré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. « Il envoie un signal clair au reste du monde que l'Ontario est, encore une fois, le meilleur endroit où faire des affaires. »

« Notre province abrite une main-d'œuvre incroyablement talentueuse, un secteur de l'enseignement postsecondaire bien solide, et un écosystème d'innovation de classe mondiale - et l'investissement de Meta en Ontario est la preuve que tous ces éléments en font le meilleur endroit pour la découverte et le développement des technologies de l'avenir », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Cette étape marquante pour Meta signifiera la création de nouveaux emplois et renforcera le secteur de l'innovation de notre province, et nous les félicitons pour ce succès. »

Investir dans l'écosystème de l'innovation du Canada

Aujourd'hui, Meta annonce également un montant supplémentaire de 510 000 $ en subventions sans restrictions à 17 laboratoires de recherche canadiens, qui travaillent sur des thèmes de recherche qui feront progresser les innovations nécessaires pour construire le métavers. Les subventions sans restriction offrent une marge de manœuvre optimale aux laboratoires pour poursuivre leur mission, et une fois publiées, leurs recherches deviennent accessibles au public pour favoriser encore plus l'innovation dans l'ensemble de l'industrie.

Ce travail fait fond sur les investissements de l'entreprise dans l'écosystème canadien de l'innovation au fil des ans, notamment l'ouverture du laboratoire de recherche en IA de Meta à Montréal et des Reality Labs à Toronto. En formant les équipes de recherche des Reality Labs au Canada au cours des cinq dernières années, Meta a dépensé plus de 30 millions de dollars auprès de fournisseurs canadiens locaux. De plus, elle a fourni près d'un million de dollars de financement sans restriction aux universités canadiennes d'un océan à l'autre.

« Libérer le plein potentiel du métavers exigera plusieurs percées technologiques majeures et une collaboration entre les chercheurs, les partenaires de l'industrie et d'autres acteurs partout dans le monde », a déclaré Daniel Wigdor, directeur de la recherche scientifique, Reality Labs Research. « Les Canadiens jouent déjà un rôle important dans le développement de nouvelles technologies qui propulseront le métavers, et nous sommes très heureux de contribuer à ces efforts qui nous rapprochent de la concrétisation du projet de métavers. »

Alors que Meta se lance dans cette aventure d'innovation collective, des milliers de Canadiens auront l'occasion de bâtir le métavers, que ce soit au sein même de Meta, dans l'ensemble de l'industrie ou en tant que créateurs numériques.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature pour des postes vacants sont invitées à se rendre sur le site metacareers.com .

