Mesures sanitaires - Le Parti Québécois dénonce l'incohérence du gouvernement de la CAQ

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Perplexe devant les récentes annonces gouvernementales à propos des mesures sanitaires, concernant notamment les magasins et les rassemblements des fêtes, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé, Joël Arseneau, juge que la CAQ fait preuve d'incohérence; il demande au gouvernement de s'en tenir au code de couleurs qu'il a lui-même établi et qui tient davantage compte de la réalité de chacune des régions.

EN BREF

Pour les magasins, le gouvernement impose aux citoyens des zones jaunes les mêmes restrictions qu'en zone rouge; en agissant de la sorte, il fait fi de son propre code de couleurs.

Les directives concernant les rassemblements de Noël, par contre, suivront le système d'alertes régionales établi plus tôt cet automne.

L'incohérence caractérise la gestion gouvernementale de la pandémie; tout le Québec se trouve, finalement, en zone grise!

« Le gouvernement de la CAQ a établi, plus tôt cet automne, un code de couleurs ayant pour but de déterminer, selon les régions, les mesures sanitaires devant être observées par la population. Or, avant-hier, on nous a annoncé de nouvelles directives à propos du nombre de clients autorisés simultanément dans les commerces, lesquelles doivent s'appliquer uniformément sur le territoire, sans égards aux diverses situations épidémiologiques régionales. Pourquoi le gouvernement se soustrait-il ainsi de son propre système d'alertes régionales? », a demandé le député des Îles.

En effet, en toute logique, les restrictions devraient tenir compte de la réalité des diverses régions; c'était le « contrat moral » lié à l'implantation initiale du code d'alertes. Mais il en va tout autrement. « Aux Îles-de-la-Madeleine, sur la Côte-Nord ou en Abitibi-Témiscamingue, la réalité n'est pas la même qu'à Québec ou au Saguenay, par exemple. Sans être idéale, la situation y demeure sous contrôle. Ces régions sont toujours en zone de préalerte, jaune. Dans ce cas, pourquoi imposer à leurs citoyens - qui font leur épicerie, leurs emplettes ou qui prennent livraison de leurs médicaments - les mêmes mesures qu'en zone rouge? », a poursuivi Joël Arseneau.

Le député se questionne d'autant plus qu'hier, le premier ministre a annulé la possibilité de se rassembler pour Noël, mais seulement pour les citoyens des zones rouges. « Soudainement, le code de couleurs retrouve sa légitimité - heureusement! -, mais sans qu'on sache exactement pourquoi. Le gouvernement dit vouloir "garder ça simple" mais, visiblement, on ne partage pas tous sa définition de la simplicité; je parlerais davantage d'incohérence, voire d'un manque flagrant de respect pour la population. J'invite le gouvernement à se ressaisir et à sortir des zones grises… », a-t-il conclu.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

