Mesures pour valoriser le français - Le PQ veut l'instauration d'une cérémonie de citoyenneté québécoise et d'un insigne de bonne conduite linguistique

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - À quelques jours de la Fête nationale, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'immigration et de langue française, annonce sa volonté d'instaurer de nouvelles mesures pour la promotion de la langue française : une nouvelle cérémonie d'accueil et de citoyenneté québécoise pour tous les nouveaux arrivants au Québec ainsi qu'un insigne de bonne conduite linguistique aux entreprises.

EN BREF

Dans le cadre de la Fête nationale du Québec, le Parti Québécois souhaite l'adoption de nouvelles mesures pour la promotion du français et pour l'intégration des nouveaux arrivants :

L'instauration d'une cérémonie de citoyenneté pour les nouveaux arrivants



Un insigne de bonne conduite linguistique pour les entreprises

Pascal Bérubé est d'avis que la mise en place d'une telle cérémonie aiderait grandement à l'intégration des néo-Québécois et néo-Québécoises. « Une intégration réussie est un premier pas vers la francisation. Nous proposons d'officialiser la démarche des personnes immigrantes par le biais d'une cérémonie d'accueil et de bienvenue organisée annuellement par le député de leur circonscription, au cours de laquelle l'importance d'une intégration réussie en français serait soulignée. On remettrait aux participants un certificat et un drapeau du Québec », a-t-il expliqué. Une telle cérémonie soulignerait le caractère unique du français au Québec et sensibiliserait les nouveaux arrivants à cet enjeu. « Pour protéger notre langue, nous avons besoin de l'apport des nouveaux arrivants. », a souligné le porte-parole de la langue française. « Ils doivent eux aussi connaître l'importance du français dans leur nation d'accueil. Une simple cérémonie d'accueil à la Canadian, où on parle du Roi d'Angleterre et où l'on répète que le Canada est bilingue n'est pas adaptée à notre réalité québécoise ! »

Insigne de bonne conduite linguistique

Pascal Bérubé souhaite également remettre de l'avant l'idée d'insigne de bonne conduite linguistique. « Toutes les entreprises qui font des affaires au Québec ont l'obligation de répondre aux exigences de l'Office québécois de la langue française. Celles respectant l'entièreté des dispositions pourraient apposer fièrement un insigne de bonne conduite sur leurs portes. Une mesure incitative, tant pour les entreprises de commerce au détail ou de services, les restaurants et les hôtels, que pour les citoyens qui y font affaire ; une belle initiative pour celles et ceux qui préfèrent se faire accueillir avec un "bonjour " », a-t-il aussi fait valoir. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Les commerçants pourront démontrer leur appui envers la protection du français et les consommateurs pourront par la suite choisir les commerces qu'ils veulent encourager. Le député péquiste tient également à saluer la reprise du programme de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain « J'apprends le français », visant à améliorer les compétences linguistiques des propriétaires et employés de petits commerces. « C'est vraiment un pas dans la bonne direction. C'est positif que nos gens d'affaires réalisent l'urgence d'agir. Je les félicite ! », a conclu le député péquiste.

À la veille de la célébration de notre Fête nationale, Pascal Bérubé croit qu'il est important de souligner l'importance de la langue française pour la nation. Ces deux mesures la mettent en valeur et nous aident à souligner notre caractère linguistique unique.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]