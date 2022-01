Mesures pour la main-d'œuvre en petite enfance - Consensus sur l'importance critique du réseau et de ses travailleuses

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte généralisé de pénurie de main-d'œuvre au Québec, l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) se réjouit que le gouvernement confirme, avec les mesures annoncées aujourd'hui, le caractère essentiel et prioritaire du réseau de la petite enfance. Cette annonce répond à des représentations et des discussions menées depuis plusieurs mois.

Citation

« C'est une base concrète pour aider les corporations et pour asseoir une stratégie à plus long terme. Il va sans dire que nous souhaitons travailler en synergie avec les ministères concernés, afin que celle-ci soit déployée efficacement et qu'elle puisse porter fruit sur le terrain » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Une responsabilité partagée

La pénurie de main-d'œuvre dépasse la responsabilité individuelle des employeurs. C'est un enjeu complexe dont la résolution nécessite de réfléchir en concertation et d'agir sur plusieurs fronts. L'AQCPE en est bien consciente et y travaille assidument avec ses membres et ses partenaires. Le réseau veut apporter son appui et proposer des solutions taillées sur mesure pour le réseau de la petite enfance.

Objectif : qualité

« Cette situation sans précédent est aussi une opportunité de mettre en place des solutions innovantes pour amener plus d'éducateurs et d'éducatrices à compléter une formation qualifiante au DEC. La qualité des services qui sont offerts aux tout-petits du Québec passe par une formation adéquate et l'urgence de la main-d'œuvre ne doit pas pour autant nous faire perdre cet objectif de vue. Nous sommes convaincus qu'il est possible d'atteindre ces deux objectifs avec une stratégie intégrée » a continué Mme Bélisle.

Citation

« On sent que le gouvernement s'est engagé sur cette voie en offrant, entre autres, des bourses aux étudiants au DEC et en encourageant les éducatrices non-qualifiées actuellement dans le réseau à entreprendre une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. Ces mesures témoignent de l'importance d'avoir une formation qualifiante pour accompagner les enfants » a ajouté Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Valoriser la profession

Finalement, l'AQCPE considère que les campagnes annoncées pour recruter et valoriser la profession seront aussi un atout dans le plan global. Au-delà des mesures techniques, mieux faire connaitre le rôle crucial que jouent les éducatrices et les éducateurs auprès des tout-petits nous apparait comme une occasion de sensibiliser la population générale aux impacts bénéfiques de l'éducation à la petite enfance.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)

Renseignements: Contact et informations : Claude Deraîche, Directeur des communications et relations avec les membres, (514) 609-9060, [email protected]; Demandes d'entrevue : Marie-Ève Chartrand, Conseillère aux communications, Téléphone : 514 326-8008, poste 209, Cellulaire : 514-829-9365, [email protected]