Mesures financières d'atténuation : Universitas annonce la conclusion du processus d'évaluation des dossiers

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Universitas, pionnière en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), annonce la conclusion des travaux menés par l'honorable Paul Vézina relativement à la mise en œuvre du plan de mesures financières d'atténuation lancé en mars. À titre d'évaluateur indépendant, M. Vézina s'était vu confier l'élaboration des critères selon lesquels ces mesures devaient être appliquées.

Ces travaux font suite à l'engagement pris par Universitas visant à atténuer l'impact financier qu'auraient pu causer les assouplissements aux critères d'admissibilité aux paiements d'aide aux études (PAE) entérinés en décembre 2018 lors d'une seconde consultation de ses clients de REEE collectifs. Universitas avait alors mis à la disposition des souscripteurs s'estimant désavantagés par la flexibilité accrue de ses produits un montant allant jusqu'à 1,5 million de dollars, tiré à même son budget d'exploitation.

« Nous tenons à remercier l'honorable Paul Vézina pour la rigueur et le dévouement dont il a fait preuve dans l'exécution de sa mission. Bien que ce ne sont pas toutes les familles s'estimant désavantagées qui se verront offrir une prestation en fonction des critères identifiés par M. Vézina, chaque dollar de notre engagement financier représente pour nous un pas de plus dans l'atteinte du plein potentiel de nos enfants. Nous sommes convaincus que le fruit de cette démarche permettra aux plus concernés de se tourner vers l'avenir », a déclaré Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction d'Universitas.

Rapport de mission de l'honorable Paul Vézina

Au terme d'une période d'inscription s'étant tenue du 20 mars au 30 avril 2019, M. Vézina a analysé les 18 000 dossiers soumis par les clients d'Universitas. KPMG, une firme d'experts indépendants, s'est assurée que l'enveloppe budgétaire allouée de 1,5 million de dollars a été adéquatement répartie en fonction des critères établis par l'honorable Paul Vézina. Le rapport complet présentant la démarche de M. Vézina est disponible via ce lien https://universitas-attenuation.collectiva.ca .

La distribution des montants aux souscripteurs a été confiée à la société Collectiva, spécialisée dans la gestion de réclamations. Tous les clients s'étant inscrits recevront de Collectiva, par courriel, une invitation à consulter, en ligne, le résultat de l'analyse de leur dossier. Les souscripteurs qui se verront offrir une prestation personnelle d'atténuation dans le cadre du plan de mesures financières d'atténuation auront jusqu'au 31 août 2019 pour accepter ou décliner la proposition, après quoi ils seront réputés y avoir renoncé. L'attribution déterminée par l'évaluateur indépendant est finale et sans appel.

Collectiva estime conclure la distribution des chèques au plus tard le 1er octobre 2019. Universitas n'émettra aucun commentaire avant la finalisation de ce processus.

Au sujet d'Universitas

Pionnière de l'épargne-études, Universitas accompagne, depuis 1964, les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans le financement des études postsecondaires de leurs enfants. Organisme sans but lucratif, il s'agit de la seule fondation de cette spécialité à avoir son siège social au Québec. Universitas gère près de 1,5 milliard d'actifs et a versé, à ce jour, plus de 885 M$ en paiements d'aide aux études (PAE) et en remboursement d'épargne.

