SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La direction d'Olymel a procédé aujourd'hui à une série d'annonces dans le cadre des mesures de réorganisation de ses secteurs d'activité et dans le but d'optimiser les opérations de ses établissements.

FERMETURE DE L'USINE DE PRINCEVILLE

Dans le secteur du porc frais au Québec, la direction d'Olymel est au regret d'annoncer la fermeture définitive de son usine de désossage et d'emballage de Princeville, dans le Centre-du-Québec. 301 employés sont malheureusement touchés par cette décision et ont reçu un préavis de licenciement de 16 semaines. L'usine cessera ses opérations le 10 novembre prochain. Sur les 16 semaines de préavis, 8 seront travaillées jusqu'à la fermeture et 8 autres semaines feront l'objet d'un paiement forfaitaire.

Olymel déploiera sous peu un plan de relocalisation permettant aux employés de l'usine de Princeville qui le souhaitent d'être relocalisés au sein de l'entreprise dans les usines du secteur du porc frais ou dans tout autre établissement présentant des besoins de main-d'œuvre. Dans ce cas, les années d'ancienneté seront reconnues pour fin de rémunération et d'avantages sociaux, une fois l'approbation des syndicats des usines visées obtenue. Les effectifs de l'usine d'Olymel à Princeville comptent également 33 employés possédant le statut de travailleurs étrangers temporaires rattachés à cet établissement. Olymel entreprendra des démarches auprès des autorités fédérales et provinciales dans le but de permettre à ces travailleurs de faire une demande de relocalisation dans un autre établissement d'Olymel.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de continuer à repenser notre organisation afin d'optimiser l'ensemble de nos activités. Le secteur du porc frais se remet lentement dans la bonne voie après deux années de tumultes qui nous ont forcé à réorganiser nos opérations. Nous avons exploré diverses avenues pour l'usine de Princeville, mais nous avons constaté que ses opérations pouvaient être traitées dans nos trois usines d'abattage, de découpe et de désossage, soit à St-Esprit, dans Lanaudière, à Yamachiche, en Mauricie et à Ange-Gardien, en Montérégie Ouest. C'est à contrecœur que nous annonçons aujourd'hui la fermeture définitive de l'usine de Princeville. Cette décision, difficile mais nécessaire, s'inscrit dans la volonté d'Olymel de poursuivre nos efforts afin de revenir à la rentabilité du secteur et ce, pour le bénéfice de l'ensemble de notre organisation », d'affirmer Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel.

Rappelons qu'en mars 2022, la vocation de cette ancienne usine d'abattage et de découpe de porcs avait été modifiée et les opérations orientées alors vers des activités à valeur ajoutée. Olymel fera connaître plus tard ses intentions quant à la disposition des installations et des terrains de l'usine de Princeville.

FERMETURE DE L'USINE DE SURTRANSFORMATION DE VOLAILLE DE PARIS , EN ONTARIO

C'est également dans le contexte de la revue complète de ses activités et afin d'optimiser les opérations et de faire de l'ensemble de ses usines des établissements efficaces et rentables qu'après un examen approfondi, la direction d'Olymel annonce la fermeture de l'usine de surtransformation de volaille de Paris, en Ontario. 93 employés sont malheureusement affectés par cette décision et ont reçu un préavis de fermeture de 14 semaines, la date de cessation définitive des opérations ayant été fixée au 22 décembre prochain. Les employés qui le souhaitent seront invités à adhérer à un plan de relocalisation pour poursuivre leur carrière au sein d'Olymel dans d'autres usines de l'entreprise situées dans la région, en Ontario.

INVESTISSEMENT DE 8 MILLIONS $ À L'USINE D' OAKVILLE ET CRÉATION DE 62 NOUVEAUX EMPLOIS

La fermeture de l'usine de Paris implique cependant le regroupement de ses activités avec celles de l'usine d'Oakville, située également en Ontario, à environ 75 kilomètres de distance. Dès les prochaines semaines des travaux de réaménagement débuteront à l'usine d'Oakville dans laquelle sera notamment installée une des deux lignes de production se trouvant actuellement à Paris. Ces travaux vont nécessiter un investissement de 8 millions de dollars et une fois terminés, vont permettre la création de 62 nouveaux emplois, portant à 180 le nombre total de l'effectif dans cette usine. L'usine Orenda de Brampton verra également croître ses activités dans le cadre de cette réorganisation, notamment dans le barattage.

« Avec les usines de Paris et d'Oakville, œuvrant toutes deux dans le secteur de la surtransformation de la volaille et situées à peu de distance l'une de l'autre, Olymel se trouvait à opérer deux usines qui fonctionnaient en deçà de leurs capacités respectives. Le regroupement à Oakville des principales activités des deux usines mettra fin à cette situation et générera des gains d'efficience et des économies appréciables, en plus de générer des retombées positives sur l'usine de surtransformation de volaille Orenda, située à Brampton, ainsi que sur celle de Ste-Rosalie en Montérégie Est, au Québec », de préciser Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel.

RETOMBÉES POSITIVES SUR L'USINE DE SURTRANSFORMATION DE VOLAILLE DE STE-ROSALIE

Cette réorganisation dans le secteur ontarien de la volaille générera également un impact positif sur les activités de l'usine de surtransformation de volaille d'Olymel à Ste-Rosalie, dans la région de St-Hyacinthe. En effet, la récupération et l'installation d'équipements de l'usine de Paris à Ste-Rosalie, permettront l'accroissement des capacités de production de certains produits de volaille et pourraientt créer des emplois additionnels dans cet établissement qui emploie déjà 500 personnes.

DEVANCEMENT DE LA FERMETURE DU CENTRE DE DISTRIBUTION DE ST-SIMON

Enfin, la direction d'Olymel annonce le devancement de la fermeture de son centre de distribution de St-Simon, en Montérégie Est. Ce centre fermera ses portes le 26 janvier prochain soit plus d'un an avant la date prévue en septembre 2022, moment où Olymel avait annoncé la vente de la bâtisse et du terrain de ce centre de distribution à la municipalité de St-Simon qui entend aménager dans ce secteur un quartier résidentiel. La décision de devancer la fermeture a été prise en raison d'une baisse des volumes de produits transitant par ce centre à la suite de la réduction des volumes d'abattage, ainsi qu'en considérant la capacité des autres centres de distribution d'Olymel à absorber ces volumes.

Les 15 employés de cet établissement ont reçu plus tôt aujourd'hui un préavis de licenciement de 19 semaines et se verront offrir la possibilité d'être relocalisés dans un autre centre de distribution d'Olymel ou dans un des autres établissements situés dans la région de St-Hyacinthe. Les employés qui opteront pour une relocalisation verront reconnues leurs années de service pour fin de rémunération et d'avantages sociaux, une fois obtenu l'accord du syndicat des usines concernées.

OLYMEL SOUHAITE LA RELOCALISATION DES EMPLOYÉS AFFECTÉS PAR CES ANNONCES

« Au nom de la direction d'Olymel, je tiens à remercier l'ensemble des employés d'Olymel affectés par ces décisions, qu'il s'agisse des employés de l'usine de Princeville, de ceux de Paris, en Ontario, ou encore de ceux du Centre de distribution de St-Simon. Ces annonces s'inscrivent dans la continuité des mesures prises par Olymel depuis deux ans pour faire face aux enjeux difficiles rencontrés sur nos marchés, optimiser les opérations et retrouver le chemin de la rentabilité après des années de pertes. La revue de nos façons de faire, l'examen de notre efficacité, l'optimisation de nos opérations sont des réflexes qui doivent s'appliquer dans tous nos secteurs d'activité et ce, dans l'intérêt de l'ensemble de l'organisation, de nos employés et de nos clients. Olymel verra avec attention à ce que la mise en œuvre des plans de relocalisation à Princeville, à Paris, en Ontario ou à St-Simon, permette aux employés affectés par ces fermetures de poursuivre leur carrière au sein de notre entreprise selon les besoins de main-d'œuvre », de conclure Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

