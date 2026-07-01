Mesures de protection du caribou - Damabois annonce la fermeture temporaire de deux usines pour une période indéterminée

SAINT-DAMASE-DE-MATAPÉDIA, QC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Damabois annonce la fermeture pour une période indéterminée de son usine Bois Chic-Chocs de Cap-Chat ainsi que son usine de Saint-Damase-de-Matapédia. Dans un contexte de marché difficile, le groupe Damabois n'a plus les liquidités disponibles pour s'approvisionner en bois en raison des contrecoups des mesures de protection du caribou imposées par le gouvernement du Québec en Haute-Gaspésie depuis 2023.

L'arrêt des opérations est prévu pour le 1er juillet en soirée pour l'usine de Cap-Chat et le 2 juillet pour l'usine de Saint-Damase-de-Matapédia. Damabois demande au gouvernement du Québec une aide d'urgence visant à compenser les pertes financières engendrées par les mesures de protection du caribou en vigueur en Haute-Gaspésie.

Rappelons que ces mesures ont rendu l'approvisionnement de Damabois extrêmement difficile dans la région. Depuis mai 2023, aucune récolte ne peut être effectuée dans 90 % du territoire d'approvisionnement traditionnel de l'entreprise, ce qui a occasionné des coûts supplémentaires d'approvisionnement évalués à 10 millions $.

En plus des compensations demandées, l'entreprise a présenté au gouvernement un projet de conversion de l'usine de Cap-Chat qui permettrait d'assurer sa pérennité et celles des 10 autres usines du Groupe Damabois, dont les activités sont fortement intégrées, de la souche aux produits finis.

Une rencontre d'urgence demandée avec le gouvernement du Québec

L'entreprise interpelle les ministres responsables du dossier soit le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie M. Bernard Drainville, la ministre de l'Environnement Mme Déry ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Mme Champagne Jourdain.

« C'est une triste journée pour Damabois, nos employés et leurs familles. Ce n'est jamais une décision facile de procéder à la fermeture de nos installations. C'était toutefois la seule décision à prendre dans le contexte. Nous avons déposé au gouvernement des demandes raisonnables et légitimes, de même que des solutions intelligentes pour l'avenir, en phase avec les objectifs de protection du caribou et gagnantes pour toute l'industrie forestière régionale. Le gouvernement a entre ses mains toutes les solutions pour assurer la pérennité de nos opérations et éviter des fermetures définitives. Nous gardons espoir d'en arriver à un dénouement positif dans les prochains jours », explique Martin Lavoie, président de Damabois.

Damabois en chiffres

11 usines au Québec (9), au Nouveau-Brunswick (1) et aux États-Unis (1)

240 emplois directs

3 millions de palettes de manutention produites par année (1 palette sur 3 au Québec)

À propos de Damabois

À partir de son siège social installé à Saint-Damase-de-Matapédia (Bas-Saint-Laurent), Damabois gère plusieurs usines situées au Québec, dans les Maritimes et aux États-Unis. Qu'elles se spécialisent en sciage, assemblage ou transformation de sous-produits comme les copeaux et la sciure, toutes peuvent compter sur une main-d'œuvre hautement qualifiée et un équipement à la fine pointe de la technologie.

L'entreprise, qui emploie près de 250 personnes dans son réseau de 11 usines au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le nord-est des États-Unis, tient toutefois à rassurer ses clients et ses partenaires. Les activités de transformation dans les autres installations du groupe (palettes, composantes, bûches et thermoformage) ne sont pas touchées par la situation actuelle.

SOURCE Damabois

Pour tout renseignement : Gabrielle Sigouin, 514-627-1830, [email protected]