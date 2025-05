Mesures de protection du caribou - Damabois annonce la fermeture de son usine de St-Jean-Port-Joli pour une période indéterminée

SAINT-DAMASE-DE-MATAPÉDIA, QC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Damabois annonce la fermeture pour une période indéterminée de son usine de Saint-Jean-Port-Joli, spécialisée dans le planage, le rabotage et le séchage de bois d'œuvre brut. Cette fermeture découle des mesures de protection du caribou en vigueur dans la MRC de la Haute-Gaspésie, lesquelles ont forcé la fermeture de l'usine Bois Chic-Chocs de Cap-Chat, en mars, et ainsi fragilisé l'approvisionnement de tout le réseau de Damabois.

Cette deuxième fermeture en quelques semaines entraîne la mise à pied de 11 travailleurs à Saint-Jean-Port-Joli. Les employés ont été informés de cette décision dans les derniers jours. Des mesures d'accompagnement seront déployées par l'entreprise pour les aider à faire face à cette situation.

« Les activités de Damabois sont entièrement intégrées : de la souche aux produits finis, de la récolte des billots en forêt à la commercialisation des produits transformés. Malheureusement, les problèmes d'approvisionnement provoqués par les mesures de protection du caribou sont donc en train de fragiliser tout notre réseau », déplore Martin Lavoie, président de Damabois.

Le gouvernement du Québec doit agir

Damabois rappelle l'urgence pour la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, et le premier ministre François Legault d'intervenir afin d'assurer la pérennité des activités de Damabois, qui emploie près de 250 personnes dans son réseau de 11 usines au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le nord-est des États-Unis.

Rappelons que les mesures intérimaires de protection du caribou en vigueur depuis 2019 en Haute-Gaspésie, de même que le projet pilote pour la population de caribous montagnards de la Gaspésie déposé en avril 2024 par le gouvernement du Québec ont rendu l'approvisionnement de Damabois extrêmement difficile. Depuis mai 2023, aucune récolte ne peut être effectuée dans 90 % du territoire d'approvisionnement traditionnel de l'entreprise.

Damabois demande la suspension ou une révision en profondeur des mesures de protection du caribou, ou encore le déploiement de mesures compensatoires pour pallier les conséquences financières subies par l'entreprise.

« Damabois s'est établi comme un chef de file en transformation du bois et de ses dérivés. Nous sommes un modèle d'intégration et d'innovation. Nous maximisons les retombées économiques derrière chaque mètre cube de bois récolté. C'est tout ce modèle - et les centaines d'emplois de qualité qui en découlent - qui est mis à mal par les décisions du gouvernement du Québec. Nous redoublons d'imagination pour maintenir nos opérations à flot ailleurs dans le réseau, mais si rien n'est fait, l'effet domino risque de se poursuivre. Il y a urgence d'agir », conclut Martin Lavoie.

Damabois en chiffres

11 usines au Québec (9), au Nouveau-Brunswick (1) et aux États-Unis (1)

240 emplois directs

3 millions de palettes de manutention produites par année (1 palette sur 3 au Québec)

À propos de Damabois

À partir de son siège social installé à Saint-Damase-de-Matapédia (Bas-Saint-Laurent), Damabois gère plusieurs usines situées au Québec, dans les Maritimes et aux États-Unis. Qu'elles se spécialisent en sciage, assemblage ou transformation de sous-produits comme les copeaux et la sciure, toutes peuvent compter sur une main-d'œuvre hautement qualifiée et un équipement à la fine pointe de la technologie.

