Mesures d'attraction et de rétention des infirmières - Un montant forfaitaire additionnel de 12 000 $ pour le personnel qui s'établira en région éloignée

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce un montant forfaitaire additionnel pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires de plusieurs régions éloignées. Ce montant forfaitaire s'ajoute aux mesures d'attraction et de rétention déjà annoncées.

Ainsi, un montant forfaitaire additionnel de 12 000 $ par année sera octroyé à une personne salariée qui fait le choix de s'établir en région éloignée pour deux ans et d'y travailler, soit à temps complet, à temps complet avec réduction du temps de travail ou à temps partiel. Ainsi, une personne qui fait le choix de s'établir en région éloignée pour venir travailler dans le réseau de la santé pourrait recevoir jusqu'à 30 000 $ pour la première année et 12 000 $ pour la deuxième.

Les régions sociosanitaires visées sont :

l'Abitibi-Témiscamingue;

la Côte-Nord;

la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine;

le Nord-du-Québec;

le Nunavik;

l'Outaouais;

les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Citation :

« Notre priorité est que, dans l'ensemble du Québec, les mesures annoncées puissent diminuer la pression sur les équipes de travail et rééquilibrer la charge de travail du personnel. Nous savons que les régions éloignées font face à des enjeux de main-d'œuvre, car peu de personnes salariées s'y établissent à long terme. Nous nous ajustons donc à la réalité de ces régions, et proposons d'accorder au personnel un montant forfaitaire additionnel. L'ensemble des mesures incitatives annoncées permettra de couvrir les besoins les plus criants en matière de santé, dans des secteurs ou dans des régions plus critiques. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que des incitatifs financiers ont été annoncés le 23 septembre dernier :

Montant forfaitaire de 12 000 $ à 15 000 $, en fonction de la région, pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires effectuant un retour à temps complet dans le RSSS.

Montant forfaitaire de 15 000 $ à 18 000 $ pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires déjà à l'emploi du RSSS et qui s'engage à travailler à temps complet.

Des ajustements aux mesures d'attraction et de rétention du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires ont été annoncés le 26 novembre.

