Mesures d'atténuation - REM - Une offre bonifiée pour les usagers de la ligne de train Deux-Montagnes dès le 2 novembre

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les partenaires de Mobilité Montréal ont présenté la seconde phase des mesures d'atténuation liées aux travaux du Réseau express métropolitain (REM). La mise en place de cette nouvelle offre de services est rendue possible grâce à la réalisation plus rapide des travaux d'aménagement des accotements pour autobus sur plusieurs axes autoroutiers stratégiques.

Au cours des derniers mois, les partenaires de Mobilité Montréal ont multiplié les efforts pour élaborer des mesures d'atténuation afin de faciliter l'accès au centre-ville de Montréal. L'objectif était de mettre en œuvre des solutions efficaces et compétitives en ce qui a trait au temps de parcours, en plus de proposer plusieurs options d'itinéraires aux usagers du transport en commun.

Une nouvelle offre de services bonifiée sera en vigueur dès le 2 novembre, entraînant, par le fait même, une période transitoire au cours de laquelle le train et les nouvelles navettes d'autobus seront en fonction simultanément. Ainsi, les usagers de la ligne Deux-Montagnes auront l'occasion de tester les différents itinéraires afin de déterminer leurs préférences avant l'arrêt de la navette ferroviaire prévue le 31 décembre 2020.

Parmi les nouvelles mesures, on trouve :

l'aménagement d'accotements pour autobus sur les autoroutes 640, 13, 15 et 25, ainsi que l'utilisation de la nouvelle voie réservée de l'autoroute 20 dans l'échangeur Turcot;

la navette 404, entre la gare Deux-Montagnes et le centre-ville, qui devient désormais la principale mesure pour l'accès à ce dernier durant les heures de pointe. Initialement planifiée en dehors des heures de pointe, cette navette a été étendue dès sa mise en place et demeurera disponible en tout temps, y compris les soirs et les fins de semaine;

la ligne 499 de la gare Deux-Montagnes vers le métro Côte-Vertu (pour les usagers devant se rendre dans l'arrondissement Saint-Laurent );

la ligne 498 du terminus Saint-Eustache au centre-ville de Montréal, avec un arrêt à la gare Sainte-Dorothée;

un changement tarifaire pour les usagers de la zone 3 afin qu'ils accèdent au titre TRAMREM au tarif de 88,50 $. Ce titre leur permettra de circuler à bord de tous les modes de transport des zones 1, 2 et 3, y compris le métro à partir de la station Montmorency, à Laval.

Ces nouveautés s'ajoutent au service actuellement déployé dans la couronne nord et sur l'île de Montréal.

Pour les usagers de la ligne Mascouche, le service déjà en vigueur se poursuit.

Citations

« À ma demande, un effort considérable a été consenti par l'ensemble des partenaires de Mobilité Montréal afin d'offrir un service le plus direct possible vers le centre-ville et le métro pour les usagers touchés par l'arrêt de la navette ferroviaire. L'aménagement des accotements sur les axes majeurs permettra désormais aux autobus d'éviter la congestion. Cela aura des répercussions positives sur le temps de parcours de milliers d'usagers. En priorisant maintenant des services en autobus, nous venons répondre plus adéquatement aux besoins qui avaient été exprimés par les usagers de la ligne Deux-Montagnes. Notre gouvernement est à l'écoute, ce qui permet de présenter aujourd'hui un plan qui optimisera le temps de déplacement et qui, par le fait même, rendra l'utilisation de l'auto solo moins compétitive que le recours au transport collectif. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La stratégie d'atténuation des partenaires en transport collectif a été conçue de façon évolutive afin de permettre d'intégrer les nouvelles ressources disponibles pour améliorer les options de déplacement alors qu'évolue le chantier du REM. Je tiens à saluer le travail concerté d'exo, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL) et de la Société de transport de Montréal (STM), ainsi que l'implication du gouvernement du Québec, de CDPQ Infra et de Mobilité Montréal. Nous avons toutes et tous à cœur d'offrir le meilleur service possible aux usagers touchés. »

Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Rappel

Le réseau transitoire de transport collectif représente un investissement de 192 M$ de la part du gouvernement du Québec et de CDPQ Infra.

Les travaux d'aménagement du stationnement incitatif de l'avenue des Bois ainsi que des accotements de l'avenue des Bois, de l'autoroute 440, en direction est, et du boulevard Chomedey , à Laval , se poursuivront jusqu'au printemps 2021 et permettront de faciliter le transit pour les usagers lavallois.

