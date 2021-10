Mesures administratives de 17% pour les éducatrices qualifiées

L'Association des cadres des centres de la petite enfance appuie la mesure

LONGUEUIL, QC, le 14 oct. 2021 /CNW/ - « Restez avec nous, on a besoin de vous » a lancé le ministre de la Famille Mathieu Lacombe ce matin en annonçant des mesures administratives temporaires d'un maximum de 17% pour les éducatrices qualifiées, qui travaillent actuellement à temps plein. L'Association des cadres des CPE (ACCPE) appuie ce premier pas vers la reconnaissance des éducatrices.

Les attentes du milieu sont toutefois beaucoup plus élevées. Nous espérons que cette mesure administrative contribuera à faire patienter les éducatrices pendant les négociations en cours. Le ministre prévoit déposer un plan d'action concret d'ici quelques semaines et l'ACCPE veillera à ce qu'il réponde à certains incontournables, dont l'importance de reconnaître le DEC comme formation de base à la profession d'éducatrice à l'enfance. Ce premier pas du gouvernement apporte un espoir, notamment en regard du développement de nouvelles places que portent les cadres des CPE/BC. Mais celles-ci attendent impatiemment l'offre écrite du Ministre pour bien comprendre les enjeux et les défis de gestion auxquels elles devront faire face.

Citation

L'Association des cadres des CPE est heureuse pour les éducatrices et souhaite que cette offre soit bonifiée d'ici la fin des négociations. Mais en aucun cas, nous ne pourrons cautionner une offre, même temporaire, qui diminuerait la qualité de l'offre de services offerts aux enfants.

De plus, nous sommes craintives sur l'équité entre les salaires des différents postes à l'intérieur du CPE (éducatrice, responsable de l'alimentation, conseillère pédagogique, etc.), et nous veillerons donc à ce que les autres employés et les cadres ne soient pas oubliés dans ce vaste redressement salarial.

Élyse Lebeau, directrice générale de l'ACCPE

Rappelons que l'Association des cadres des CPE représente tous les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

SOURCE Association des cadres des CPE / ACCPE

Renseignements: Informations : Brigitte Lépine, adjointe à la direction et aux communications 514-993-3954 poste 1 / [email protected]