Mesures accrues pour les milieux de vie et certains autres milieux afin de freiner la propagation de la COVID-19

QUÉBEC, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la montée fulgurante du nombre de cas des derniers jours et de la présence majoritaire du variant Omicron sur l'ensemble du territoire québécois, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce de nouvelles mesures accrues qui seront appliquées dans plusieurs milieux de vie, et ce, dès demain, afin de mieux protéger les personnes vulnérables.

Ainsi, dans tous les milieux de vie, il sera désormais obligatoire pour toute personne de présenter son passeport vaccinal afin de visiter un proche, plutôt que de présenter un résultat négatif à un test de dépistage datant de moins de 72 heures.

Concernant les résidences privées pour aînés (RPA), entre le 23 et le 25 décembre, deux personnes à la fois pourront visiter un proche, pour un maximum de quatre par jour. À partir du 26 décembre, ce maximum passera à deux par jour. En cas d'éclosion, seules les personnes proches aidantes seront admises, et toute autre visite sera interdite. Du côté des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des ressources intermédiaires (RI) qui accueillent des aînés et pour les milieux autres que les RPA, un seul visiteur à la fois sera permis, pour un maximum de deux par jour.

Ces mesures accrues font suite à celles qui ont été annoncées la semaine dernière, et qui sont entrées en vigueur le 20 décembre. Elles viennent modifier ces dernières ou les compléter, en vue de mieux adapter les efforts pour contenir et diminuer la propagation de la COVID-19 dans le contexte actuel, notamment afin de prévenir un risque de dépassement des capacités hospitalières du réseau mais, surtout, de protéger les aînés et les personnes plus vulnérables.

Il est primordial de rappeler l'importance d'appliquer les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) recommandées, et ce, tant pour le personnel, les usagers et les résidents que pour toutes les autres personnes qui accèdent au milieu de vie.

Faits saillants :

Quant aux mesures concernant les centres hospitaliers, la directive a été mise à jour lundi dernier.

Également, rappelons que depuis le 20 décembre, en plus des mesures spécifiques à chaque type de milieu,

une distance de deux mètres entre les résidents ou les usagers doit être respectée, de même que le port du masque d'intervention de qualité médicale ;



la tenue d'activités ou de rencontres dans un espace commun intérieur pour les résidents ou les usagers demeure permise, mais en respectant une distanciation physique de deux mètres et en portant le masque d'intervention de qualité médicale.

Soulignons par ailleurs que le port du masque d'intervention de qualité médicale est obligatoire pour toutes les RPA des régions du Québec depuis le 15 décembre et que deux millions de tests de dépistage rapide seront distribués pour utilisation dans les différents milieux de vie.

Finalement, il est à noter que plusieurs clientèles sont admissibles à une dose de rappel de vaccin, qui permet d'offrir une meilleure protection.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les mesures en vigueur, consulter Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/