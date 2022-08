WUPPERTAL, Germany, le 24 août 2022 /CNW/ - La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont une priorité absolue pour Vorwerk. Depuis de nombreuses années, le Thermomix® de Vorwerk bénéficie d'une grande popularité et est un véritable chef de file dans le domaine des robots culinaires et des appareils ménagers avec plus de 8 millions d'appareils (Thermomix® TM5/TM6) vendus dans le monde.

En tant qu'entreprise de vente directe, Vorwerk entretient une relation étroite avec ses conseillers indépendants Thermomix® ainsi qu'avec ses clients. Conséquemment, la société familiale de Wuppertal est en mesure d'identifier très tôt les rares cas d'anomalies liées à l'utilisation du Thermomix. Ainsi, nous avons observé sur le marché, des cas isolés où un problème est survenu lors de l'utilisation du Thermomix®. Dans de rares cas - en partie aussi en raison d'un remplissage excessif du bol de mélange - un problème peut survenir lors de la préparation de certaines recettes.

Pour le Thermomix® TM6, le gobelet doseur standard (noir) est conçu de façon à ce qu'une quantité suffisante de vapeur puisse s'échapper du bol de mélange, durant la cuisson ou le mijotage. Cependant, en suivant certaines recettes, les ingrédients peuvent flotter à la surface, se comprimer et empêcher la vapeur de s'échapper. Par conséquent, dans de très rares cas, une pression accrue peut s'accumuler dans le bol de mélange pendant la cuisson ou le mijotage ce qui peut entraîner un déversement soudain et incontrôlé d'aliments chauds, et qui, dans certains cas, peut causer des éclaboussures ou des brûlures. La probabilité qu'un tel incident se produise est très rare, mais est plus élevée si la limite du niveau de remplissage recommandé est dépassée. Cela s'applique également dans les cas où un gobelet doseur TM6 (noir), qui s'insère étroitement dans le couvercle, est utilisé sur les modèles Thermomix® antérieurs.

Vorwerk maintient traditionnellement les normes de sécurité les plus élevées pour tous les clients de Thermomix®. La politique stricte consiste à réagir de manière proactive et préventive, afin d'éviter d'éventuels impacts négatifs pour nos clients. Par conséquent, Vorwerk a décidé d'émettre un avertissement public de nature préventive pour informer des protentiels problèmes liés à l'utilisation du gobelet doseur TM6. En tant qu'entreprise de vente directe, nous connaissons nos clients Thermomix® et les informerons rapidement dans le cadre d'une vaste campagne d'information, en plus des consignes d'utilisation et de sécurité déjà données.

Avis de sécurité important :

Pour la cuisson (mijotage) à des températures de 95°C / 200°F ou plus, le panier cuisson, fourni avec le Thermomix, doit toujours être utilisé à la place du gobelet doseur TM6 (noir), car celui-ci s'insère étroitement dans le couvercle du bol de mélange. Le panier cuisson, quant à lui, repose librement sur le dessus du bol, est perméable à la vapeur, et empêche le contenu du bol de se répandre. Il s'agit d'une mesure simple, mais nécessaire afin de prévenir qu'un problème ne survienne et elle n'affectera guère le résultat de la cuisson.

Les recettes disponibles en "Cuisine Guidée" ont déjà été adaptées en conséquence, afin que nos clients soient activement informés des bonnes pratiques d'utilisation du Thermomix®. De plus, une mise à jour du logiciel Thermomix® TM6 a été implémentée pour que l'appareil affiche désormais toutes les nouvelles informations de sécurité. Ces mesures permettent à Vorwerk de veiller à ce qu'il n'y ait plus de perturbations causées par ce problème.

De plus amples informations sur ce sujet peuvent être obtenues sur la page suivante: https://www.thermomix.ca/fr/thermomix-consignes-de-securite/

À PROPOS DE VORWERK ENGINEERING GmbH & Co. KG

Vorwerk Engineering GmbH & Co. KG développe et fabrique, avec son propre réseau d'usines, les produits des branches d'activités Vorwerk Home. Le plus grand site de production se trouve à Wuppertal avec plus de 1 150 employées et employés. Le secteur Recherche & Développement se concentre ici aussi. Les quelques 100 nouvelles inventions, pour lesquelles Vorwerk dépose des titres de propriété intellectuelle chaque année, témoignent également de son potentiel d'innovation.

