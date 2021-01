Message publicitaire des Éleveurs de porcs du Québec durant le Bye Bye 2020 : De la magie dans la vie des Québécois!

LONGUEUIL, QC, le 1er janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de porcs du Québec sont fiers d'avoir diverti et fait rire les Québécois en présentant une publicité originale lors de la diffusion du Bye Bye 2020. Le message humoristique bien adapté au contexte actuel, conçu par Cossette sous le thème Bon à ce point-là, place Le porc du Québec comme un incontournable pour les familles de chez nous.

La publicité diffusée durant l'émission la plus regardée de l'année continuera d'être en ondes sur les chaînes télévisées et sur le web jusqu'au 10 janvier. Les Québécois pourront également remarquer plusieurs déclinaisons de la publicité sur les médias sociaux dans les jours à venir.

« Ce concept publicitaire illustre très bien le goût des Québécois de bien manger. Derrière un festin des fêtes réussi se cache le travail rigoureux et acharné de dizaines de producteurs et productrices porcins qui ont à cœur d'offrir une viande de qualité aux familles d'ici ».

David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

« Le porc est une protéine de choix pour un repas festif en famille. Choisir Le porc du Québec, c'est non seulement acheter un produit de qualité, mais ça favorise l'achat local. C'est d'ailleurs une grande fierté pour les éleveurs de faire partie du plus grand rendez-vous télévisuel québécois et de faire sourire les téléspectateurs du Bye Bye ».

Danielle Vaillant, directrice marketing pour les Éleveurs de porcs du Québec

« Lors de la création du message, notre point de départ a été de se demander ce que nous pourrions souhaiter aux Québécois pour la nouvelle année. C'est ce questionnement qui nous a inspiré un message surprenant qui exprime à merveille le positionnement de la marque ».

Anne-Claude Chénier, vice-présidente création publicitaire, Cossette

SOURCE Les Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements: Frédéric Labelle, Conseiller principal aux communications, 438-831-0549

