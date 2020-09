MONTRÉAL, le 19 sept. 2020 /CNW Telbec/ -

C'est avec beaucoup de tristesse que Sheila et moi avons appris la nouvelle du décès de John Turner.

John a vécu une vie riche et accomplie, pleine et épanouissante. Boursier Rhodes et star de l'athlétisme aux qualifications olympiques, il s'est distingué tôt dans la vie, établissant un modèle de réussite qui a défini le reste de ses jours. Au début de sa carrière, il a été saisi par la notion de la vie publique. C'est cette notion qui l'a conduit au Parlement où il a eu un impact immédiat. À la Chambre des communes, John était à l'aise et à son meilleur. Le Parlement a été une passion tout au long de sa vie et, à la retraite, il a parlé de son importance pour notre démocratie avec une ardeur sans limite.

Sa brillante carrière a atteint de nouveaux sommets en 1984 quand il est retourné à la vie publique en tant que 17e Premier ministre de notre pays. Il savait que les chances de succès aux prochaines élections générales étaient longues, mais il s'est lancé dans le rôle avec une énergie sans réserve. Dans les années qui ont suivi, John a reconstruit le Parti libéral du Canada, restaurant sa vitalité et sa santé en tant qu'institution politique nationale. Il a attiré dans ses rangs toute une nouvelle génération de jeunes et a ouvert la voie à son retour au pouvoir.

Nos souvenirs de John sont nombreux. Il a été une énorme source de soutien et de conseils pour moi au cours de mes années au pouvoir. Mais un des moments qui ressort le plus, c'est celui où mon père venait de perdre sa campagne pour devenir chef libéral et premier ministre - dans une course que John avait également contestée sans succès. Toutefois, mon père était à la fin de sa carrière et celle de John ne faisait que commencer. John a invité toute ma famille pour un brunch chez lui le lendemain du congrès. La gentillesse, le respect et la générosité dont il a fait preuve avec cette invitation m'ont profondément touché.

Sheila et moi adressons nos plus sincères condoléances à Geils et à toute la famille Turner. Il était, pour reprendre l'une de ses phrases préférées, un très grand Canadien.

