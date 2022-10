Mérite québécois de la sécurité civile - Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a remis un prix Mention d'honneur au Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup pour avoir amélioré ses pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent.

Aperçu du projet de la Ville de Rivière-du-Loup

Au cours des dernières années, de nombreux incendies sont survenus dans les tourbières de la région. Dans le but de réduire les conséquences de cet aléa, de nombreux partenaires se sont associés pour trouver des solutions de prévention et améliorer les processus d'intervention. Grâce à cette initiative, instiguée par l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, mais dont le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup a pris le leadership, de nombreuses mesures ont été mises en place, dont la conception d'un guide des mesures d'urgence incendie en tourbières, le premier du genre en Amérique du Nord. Ce guide sert désormais de référence dans d'autres juridictions, y compris dans les provinces des prairies canadiennes.

Citation :

« La Ville de Rivière-du-Loup et son service de sécurité incendie peuvent être fiers. Le partage des enjeux et des expertises a permis de trouver des solutions durables aux incendies de tourbières et de rendre les secteurs environnants plus sécuritaires. La force de ce regroupement rehausse le niveau de préparation, améliore les moyens de prévention et rend plus performants les processus d'intervention en cas d'incendie dans les tourbières. Pour tout cela, je vous dis bravo, et merci de nous aider à rendre le Québec toujours plus sécuritaire. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal),

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

