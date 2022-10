Mérite québécois de la sécurité civile - Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a remis un prix Mention d'honneur au ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale (MTESS) pour avoir fourni les services téléphoniques de renseignement à la population pour l'ensemble du gouvernement du Québec tout au long de la pandémie de COVID-19.

Aperçu du projet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

La Direction générale des services téléphoniques (DGST), sous l'égide du MTESS, a assuré les services téléphoniques d'information à la population pour le gouvernement du Québec pendant la pandémie. À la demande de l'Organisation de la sécurité civile du Québec, le 6 mars 2020, la DGST du MTESS a rapidement créé et déployé la ligne Info-COVID lui permettant de répondre adéquatement aux questionnements et aux inquiétudes de la population ou de l'orienter vers les services requis, et ce, depuis le 9 mars 2020.

« Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a démontré une grande efficacité par le déploiement rapide de la ligne Info-COVID. Je félicite et remercie toutes les personnes qui y ont travaillé. Cet effort intensif était nécessaire et il a porté ses fruits, car le service a été utilisé au-delà de toute attente. Je tiens également à souligner l'agilité de la Direction générale des services téléphoniques, qui a coordonné les opérations et su s'adapter aux imprévus rencontrés, ainsi que la qualité des informations transmises, celles-ci ayant joué un rôle de premier plan dans le renforcement du sentiment de sécurité de la population. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

