Mérite québécois de la sécurité civile - La technologie IdSide propulse deux lauréats

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La firme québécoise IdSide a vu sa technologie ECHO MMS doublement récompensée, lors du Mérite québécois de la sécurité civile, qui s'est tenu le 1er octobre dernier, à Québec. Une reconnaissance qui vient confirmer le leadership d'IdSide dans la mise en place de solutions pour soutenir la planification et le déploiement de mesures d'urgence ou la gestion de situation de crise.

La plateforme en ligne InterAide, qui s'appuie sur la technologie IdSide ECHO a reçu le prix Mérite dans la catégorie « Préparation » à l'occasion de cette 23e remise, qui avait lieu au Centre des congrès de Québec.

Lancée en juin dernier par l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), la plateforme en ligne InterAide, est un outil dédié à l'entraide et a pour objectif de faciliter la coopération en matière de sécurité civile entre municipalités, MRC et régies intermunicipales.

« Inspiré par les initiatives de l'ADGMQ, IdSide appuie les formes émergentes de sécurité du partage. Nous éprouvons une grande fierté d'avoir contribué au succès de la plateforme InterAide en mettant notre expertise et la technologie ECHO au service des municipalités », affirme André Vuillet, Président-directeur général IdSide.

Toujours dans la catégorie « Préparation », la Ville de Repentigny et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière ont reçu la mention d'honneur pour son Opération « 0 » range. Cet exercice, qui a utilisé la Valise de garde IdSide, a permis à la Ville et au CISSS de Lanaudière de clarifier la façon de mobiliser les intervenants en mesures d'urgence et de préciser les procédures d'interventions entre tous les partenaires impliqués lors d'un événement avec des blessés multiples.

Déployée auprès d'une trentaine d'établissements de santé de la province, dont le CISSS de Lanaudière, la Valise de garde IdSide permet, dans ses versions Web et mobile, d'interfacer les procédures et les mécanismes de mobilisation des intervenants concernés.

Une solution en mobilisation et en moyens de secours

Pour répondre aux besoins précis des intervenants du monde municipal, du réseau de la santé et de nombreuses entreprises du secteur privé, la firme IdSide a développé une plateforme permettant d'intégrer des contenus propres à chaque entité, ce qui en fait une application sur mesure. IdSide ECHO propose de même une technologie qui permet d'alerter intervenants et citoyens d'une municipalité directement sur leur téléphone mobile à partir d'une application dédiée. La façon dont elle est conçue favorise également une meilleure interaction entre les différentes ressources du milieu. Il s'agit d'ailleurs de fonctionnalités uniques à cet outil technologique conçu par la firme québécoise.

En somme, IdSide ECHO MMS facilite la gestion d'événements en mettant de l'information à la disposition des intervenants et des citoyens. Elle permet aussi d'améliorer le temps de réponse en cas d'urgence, en simplifiant et en accélérant la mobilisation des ressources.

Une technologique québécoise

Développée à Québec, la technologie ECHO est déjà en déploiement dans plus de 50 municipalités québécoises, d'une trentaine d'établissements de la santé et de plusieurs entreprises privées. Elle rend accessible :

Des procédures et contenus adaptés;

Des capacités d'alerte et de mobilisation;

Des interfaces Web et mobiles conviviales;

Une banque de protocoles facilitant la mise à jour de contenus;

La mise en commun de coordonnées et d'expertises;

L'accès à des tables de concertation établissant les priorités annuelles de développement.

À propos d'IdSide

Conceptrice des applications ECHO et Valise de garde, la firme IdSide développe et déploie, depuis quinze ans, une plateforme spécialisée en gestion de mesures d'urgence et en sécurité civile.

La majorité des établissements de santé du Québec, de nombreuses corporations et un nombre croissant de municipalités adhèrent à cette solution intégrée et sécuritaire.

Source : www.Idside.com

