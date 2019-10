Mérite québécois de la sécurité civile - La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine se voit décerner un prix

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a décerné aujourd'hui le prix Mérite dans la catégorie Réponse aux sinistres à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour sa rapidité d'intervention lors de la tempête hivernale qui a frappé l'archipel dans la nuit du 29 novembre 2018. La remise de cette distinction a eu lieu au cours de la cérémonie qui s'est tenue à Québec dans le cadre Colloque sur la sécurité civile.

« Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux récipiendaires qui, sur le terrain ou par des actions concrètes, ont contribué au développement des connaissances en sécurité civile. Ils ont ainsi démontré une réelle volonté d'assurer un milieu de vie sécuritaire à la population, et ce, partout au Québec. Au nom de votre gouvernement, j'adresse nos plus sincères remerciements à tous les lauréats et je les invite à poursuivre leur excellent travail. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je salue le travail des équipes de sécurité incendie et sécurité civile, ainsi que les partenaires impliqués qui ont démontré une rapidité d'adaptation exceptionnelle lors de ces événements. Leurs interventions, couplées à la résilience des Madelinots, ont facilité grandement le rétablissement. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Dans la nuit du 29 novembre 2018, une tempête hivernale majeure s'est abattue sur les Îles-de-la-Madeleine, provoquant une série d'événements qui ont mis à l'épreuve la rapidité de réponse des autorités locales.

Des bris privant 80 % de la population d'électricité, l'interruption complète des télécommunications entre les îles et le reste du Québec, ainsi que l'interruption totale d'Internet ont rendu impossibles les communications avec le 911.

Au même moment, de fortes vagues ont causé des érosions majeures sur le réseau routier et un important incendie s'est déclaré dans un immeuble pour personnes âgées.

Un jury formé de personnes reconnues pour leurs compétences en sécurité civile ou en sécurité incendie et provenant de diverses associations a évalué les dossiers de candidature reçus et a choisi les gagnants.

La cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile est l'occasion de reconnaître les accomplissements exceptionnels de personnes, de municipalités, d'entreprises et d'organismes en sécurité civile. Depuis 23 ans, 230 prix de reconnaissance ont été accordés à ceux et celles qui contribuent, à leur façon, à renforcer la culture de sécurité civile au Québec.

