Mérite québécois de la sécurité civile - La ministre Guilbault présente les lauréats 2019

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a dévoilé aujourd'hui les noms des sept lauréats du 23e Mérite québécois de la sécurité civile. La remise de ces distinctions a eu lieu au cours de la cérémonie qui s'est tenue à Québec dans le cadre Colloque sur la sécurité civile.

Citation :

« Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux récipiendaires qui, sur le terrain ou par des actions concrètes, ont contribué au développement des connaissances en sécurité civile. Ils ont ainsi démontré une réelle volonté d'assurer un milieu de vie sécuritaire à la population, et ce, partout au Québec. Au nom de votre gouvernement, j'adresse nos plus sincères remerciements à tous les lauréats et je les invite à poursuivre leur excellent travail. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le Mérite dans la catégorie Prévention et connaissance des risques a été accordé au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke pour sa campagne de sensibilisation de la Semaine de la sécurité civile 2018.

a été accordé au Service de protection contre les incendies de pour sa campagne de sensibilisation de la Semaine de la sécurité civile 2018. La Mention d'honneur dans la catégorie Prévention et connaissance des risques a été attribuée à la Ville de Drummondville pour la bonification de son Rallye de la sécurité incendie et sécurité civile.

a été attribuée à la Ville de pour la bonification de son Rallye de la sécurité incendie et sécurité civile. Le Mérite dans la catégorie Préparation a été décerné à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec pour la mise en place de l'application InterAide.

a été décerné à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec pour la mise en place de l'application InterAide. La Mention d'honneur dans la catégorie Préparation a été remise à la Ville de Repentigny et à ses partenaires pour l'élaboration de l'exercice de simulation Opération « O » range.

a été remise à la et à ses partenaires pour l'élaboration de l'exercice de simulation Opération « O » range. Le Mérite dans la catégorie Réponse aux sinistres a été accordé à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour son intervention lors de la tempête hivernale du 29 novembre 2018.

a été accordé à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour son intervention lors de la tempête hivernale du 29 novembre 2018. La Mention d'honneur dans la catégorie Réponse aux sinistres a été attribuée à l'organisme Sauvetage Bénévole Outaouais pour le rôle qu'il a joué dans la gestion des bénévoles lors des tornades survenues en septembre 2018 à Gatineau .

a été attribuée à l'organisme Sauvetage Bénévole Outaouais pour le rôle qu'il a joué dans la gestion des bénévoles lors des tornades survenues en septembre 2018 à . Le Prix spécial de la ministre a été remis à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour souligner l'implication soutenue de ses membres lors des inondations de 2017 et de 2019.

de 2019. Un jury formé de personnes reconnues pour leurs compétences en sécurité civile ou en sécurité incendie et provenant de diverses associations a évalué les dossiers de candidature reçus et a choisi les gagnants.

La cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile est l'occasion de reconnaître les accomplissements exceptionnels de personnes, de municipalités, d'entreprises et d'organismes en sécurité civile. Depuis 23 ans, 230 prix de reconnaissance ont été accordés à ceux et celles qui contribuent, à leur façon, à renforcer la culture de sécurité civile au Québec.

