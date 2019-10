Mérite québécois de la sécurité civile - L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec reçoit les honneurs

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a décerné aujourd'hui le Prix spécial de la ministre à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) pour sa contribution lors des inondations du printemps de 2017 et de 2019. La remise de cette distinction a eu lieu au cours de la cérémonie qui s'est tenue à Québec dans le cadre Colloque sur la sécurité civile.

Citation :

« De nombreux Québécois ont été durement touchés par les inondations de 2017 et de 2019. Ces images dévastatrices resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Grâce à l'implication soutenue de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec et de ses membres, un impressionnant mouvement d'entraide entre les municipalités a permis un déploiement efficace et rapide auprès des sinistrés. Je tiens à les remercier pour leur remarquable dévouement envers nos citoyens et pour leur collaboration qui a été très précieuse pour le ministère de la Sécurité publique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les membres de l'ACSIQ ont travaillé de façon continue avec le ministère de la Sécurité publique lors des crues printanières de 2017 et de 2019.

de 2019. Tout au long des événements, ils ont coordonné le déploiement des effectifs et des équipements provenant des différents services de sécurité incendie souhaitant offrir leur aide aux municipalités sinistrées.

Ce sont une vingtaine de municipalités qui ont profité de l'entraide offerte par l'ACSIQ et ses membres.

Un jury formé de personnes reconnues pour leurs compétences en sécurité civile ou en sécurité incendie et provenant de diverses associations a évalué les dossiers de candidature reçus et a choisi les gagnants.

La cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile est l'occasion de reconnaître les accomplissements exceptionnels de personnes, de municipalités, d'entreprises et d'organismes en sécurité civile. Depuis 23 ans, 230 prix de reconnaissance ont été accordés à ceux et celles qui contribuent, à leur façon, à renforcer la culture de sécurité civile au Québec.

