Mérite québécois de la sécurité civile - L'Administration régionale Kativik reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a remis un prix Mérite au Département de sécurité civile de l'Administration régionale Kativik (ARK) pour avoir développé une structure de sécurité civile au Nunavik.

Aperçu du projet

La structure nouvellement créée, le Nunavik Regional Emergency Preparedness Advisory Committee (NREPAC), réunit les plus hautes autorités administratives des différentes organisations présentes sur le territoire pour répondre aux sinistres dans les quatre dimensions de la sécurité civile au Nunavik, soit la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. La structure prévoit également un niveau tactique/opérationnel, le Nunavik Emergency Civil Security Committee (NECSC), pour assurer une réponse adéquate. Cette concertation des ressources locales a notamment favorisé la gestion efficace de la pandémie de COVID-19.

Citation :

« Des initiatives telles que celle présentée par le Département de sécurité civile de l'Administration régionale Kativik contribuent à faire du milieu de vie des communautés de la région un endroit plus sécuritaire. Je félicite et remercie tous les acteurs qui participent au projet, car le fait de regrouper ainsi vos forces régionales décuple votre efficacité à répondre aux enjeux du milieu, en plus de bonifier la qualité de vie et la sécurité civile. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

