Mérite québécois de la sécurité civile - Interaide remporte le Mérite dans la catégorie Préparation

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) est fière d'annoncer que le projet InterAide s'est vu décerner par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le Mérite québécois de la sécurité civile dans la catégorie Préparation, et ce, lors du Colloque sur la sécurité civile 2019.

De gauche à droite : M. Jean Matte, ing., Directeur général de l’ADGMQ; M. Claude Périnet, Président de l’ADGMQ; Mme Geneviève Guilbault, Vice-première ministre, Ministre de la Sécurité publique et Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. (Groupe CNW/Association des directeurs généraux des municipalités du Québec)

À l'occasion de cette 23e remise, laquelle se tenait au Centre des congrès de Québec en ce 1er octobre, Mme Guilbault a notamment précisé « J'ai eu la chance de participer au lancement de cet outil formidable qui permettra d'accélérer le partage des ressources entre les municipalités lors d'un sinistre. Cette plateforme collaborative d'entraide sera profitable pour l'ensemble de nos citoyens. Je tiens à remercier l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec pour son excellent travail! »

« L'Association se réjouit que le gouvernement souligne si positivement la mise en place d'une telle initiative. En effet, ce prix met en évidence toute l'importance d'InterAide en sécurité civile particulièrement dans un contexte de préparation », explique M. Claude Périnet, président de l'ADGMQ. Il poursuit en soulignant la nécessité que l'ensemble des municipalités, MRC et régies intermunicipales du Québec adhère à cette plateforme Web gratuite dont l'objectif est, entre autres, de faciliter le partage de ressources humaines, matérielles et documentaires.

Précisons que le Mérite québécois de la sécurité civile vise à reconnaître de façon tangible les efforts accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un organisme public ou parapublic à but non lucratif ou communautaire ou une organisation gouvernementale du Québec. Trois prix Mérite peuvent être attribués pour rendre hommage aux personnes et aux organisations qui se sont démarquées de manière exceptionnelle dans les catégories Prévention et connaissance des risques, Préparation et Réponse aux sinistres.

Ensemble, soyons InterAide

interaide.ca

L'ADGMQ rappelle qu'InterAide consiste en une plateforme collaborative d'entraide intermunicipale gratuite en sécurité civile. Couvrant les quatre dimensions des mesures d'urgence, cet outil Web sécurisé disponible 24/7 permet d'identifier les expertises ainsi que les ressources humaines, documentaires et matérielles que les municipalités, MRC ou régies intermunicipales du Québec souhaitent rendre disponibles dans le cadre d'une entente intermunicipale pour laquelle un modèle type est disponible.

InterAide, initiative de l'ADGMQ, a pu voir le jour grâce à l'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), du ministère de la Sécurité publique (MSP), de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et d'Idside ainsi qu'à la collaboration de l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

