Mérite québécois de la sécurité civile 2022 - L'appel de candidatures se poursuit jusqu'au 20 mai!

QUÉBEC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - La période de mise en candidature pour le Mérite québécois de la sécurité civile est prolongée de deux semaines. Les personnes ou les organismes intéressés ont donc jusqu'au 20 mai inclusivement pour poser une candidature.

Les faits soulignés doivent avoir été accomplis entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2021, sauf dans le cas du prix Hommage, qui couvre l'ensemble d'une carrière. Les lauréats se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie qui se déroulera le 18 octobre prochain au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du 20e Colloque sur la sécurité civile.

Citation :

« Les dernières années nous ont mis au défi sur les plans individuel et collectif. Elles nous ont aussi permis de découvrir les accomplissements extraordinaires de personnes et d'organisations qui ont su redoubler d'ardeur pour assurer la sécurité de nos citoyens et citoyennes en situation d'urgence ou qui, par leurs actions, ont su prévenir de tels événements. J'ai à cœur de reconnaître et de remercier ces gens; n'hésitez pas à proposer leur nom au Mérite québécois de la sécurité civile! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. Il vise à souligner les efforts remarquables qui ont été accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un organisme public ou parapublic à but non lucratif ou communautaire ou une organisation gouvernementale du Québec.

Les Mérites seront décernés selon les quatre catégories suivantes : Prévention et connaissance des risques; Préparation aux sinistres; Réponse aux sinistres; Hommage.

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la dernière cérémonie de remise des Mérites québécois de la sécurité civile a eu lieu en 2019, tandis que celles de 2020 et de 2021 ont été reportées. C'est pourquoi la cérémonie de 2022 soulignera les réalisations accomplies sur une période de plus d'un an.

Liens connexes :

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez la page Web du Mérite québécois de la sécurité civile.

