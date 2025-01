CHICAGO, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Mérieux NutriSciences, acteur mondial de la qualité, sécurité et durabilité des aliments, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition des activités d'analyses alimentaires de Bureau Veritas aux Etats-Unis et au Canada. Cette étape constitue un jalon clé dans la transaction globale annoncée en Octobre 2024, destinée à renforcer la position de Mérieux NutriSciences en tant que leader mondial dans le domaine des tests, de l'inspection et de la certification des produits alimentaires (TIC).

En finalisant cette acquisition, Mérieux NutriSciences renforce sa présence en Amérique du Nord avec l'intégration de 12 laboratoires et 400 collaborateurs répartis aux États-Unis et au Canada. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre, qui nous permet de consolider nos capacités pour répondre encore mieux aux besoins de l'industrie alimentaire en Amérique du Nord », a déclaré Sébastien Moulard, Président de Mérieux NutriSciences Amérique du Nord. « L'arrivée de nos nouveaux collègues et ces laboratoires supplémentaires nous permettront de continuer à innover et à offrir des solutions scientifiques de pointe, tout en restant fidèles à la confiance que nos clients nous accordent depuis plus de 50 ans. »

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large avec Bureau Veritas, portant sur ses activités mondiales d'analyses en laboratoire des produits alimentaires, notamment les analyses microbiologiques, chimiques et les tests moléculaires. Des annonces supplémentaires suivront concernant la finalisation des acquisitions dans d'autres régions, notamment 22 laboratoires en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

À propos de Mérieux NutriSciences : Chez Mérieux NutriSciences, nous nous appuyons sur plus de 50 ans d'expertise scientifique et entrepreneuriale pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Les défis mondiaux d'aujourd'hui transforment la façon dont les aliments sont produits, commercialisés et consommés. C'est pourquoi nous savons que nos clients ont besoin, en complément de résultats analytiques fiables, de solutions pratiques et innovantes qui contribueront à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables. Présents dans le monde entier, nous sommes plus de 100 laboratoires accrédités et une équipe de plus de 8 000 salariés dévoués. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer des solutions pour offrir à notre planète : UNE MEILLEURE ALIMENTATION. UNE MEILLEURE SANTÉ. UN MONDE MEILLEUR. www.merieuxnutrisciences.com

